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Tuzla'da kamyon damperi üst geçide takıldı! D-100'de trafik yoğunluğu oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla#D-100#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 21:04

Tuzla'da damperi açılan hafriyat kamyonu, üst geçide çarptı. Damper üst geçide takılı kalırken, kamyon yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, saat 19.45 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, damperinin açılması nedeniyle üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper üst geçide sıkışırken, hafriyat kamyonu yaklaşık 50 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın olduğu istikamette trafik yoğunluğu oluşurken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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#Tuzla#D-100#Kaza

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