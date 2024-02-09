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Tuzla Piyade okulundaki kavga iddiası... MSB: Olaya karışan personel hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir

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#Milli Savunma Bakanlığı#TSK#Kanun
Tuzla Piyade okulundaki kavga iddiası... MSB: Olaya karışan personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden Ayırma kararı verilmiştir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 17:33

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade okulundaki kavga iddiası ile ilgili olarak, 'Olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir.' açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma” kararı verilmiştir.

Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

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#Milli Savunma Bakanlığı#TSK#Kanun

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