Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?#RUSYA
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...#Okan Buruk
Firari şüpheli yakalandı Ece Erkenden ilk paylaşımFirari şüpheli yakalandı! Ece Erken'den ilk paylaşım#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Bakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mıBakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?#Fatih Dönmez
İsveçte Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldıİsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı#İsveç
Çok konuşulacak iddia Güvende olmayabilirÇok konuşulacak iddia! 'Güvende olmayabilir' #Peng Shui
Çocuklar için Omicron uyarısı Uzmanlar kilit semptomu açıkladıÇocuklar için Omicron uyarısı! Uzmanlar kilit semptomu açıkladı #Omicron
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran tahliye olduİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran tahliye oldu#Eskişehir
Younousse Sankhareden olay iddialar Giresunspordan açıklama geldi...Younousse Sankhare'den olay iddialar! Giresunspor'dan açıklama geldi...#Younousse Sankhare
Şaşırtan evlilik araştırması: Oranlar iki katı çıktıŞaşırtan evlilik araştırması: Oranlar iki katı çıktı! #Evlilik
Kimsenin yapamadığını Putin başardı Uzun zaman sonra bir ilk...Kimsenin yapamadığını Putin başardı! Uzun zaman sonra bir ilk...#AVRUPA
Mekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir miMekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir mi?#İklim Krizi
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
Çocukken tacize bile uğrasan sesini çıkarma dedilerÇocukken 'tacize bile uğrasan sesini çıkarma' dediler #Sharon Stone
HABERLERGündem Haberleri

Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi

#Tuz Gölü#Kar#Kar Yağışı
Tuz Gölünde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi

Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen, kuraklık nedeniyle küçülme tehlikesi olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışının etkisiyle yükselmeye başladı. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, İç Anadolu Bölgesi'nin, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldığını belirtti. 

Haberin Devamı

Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliği taşıyor. Ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı gölde, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında konaklıyor. Aksaray, Ankara ve Konya bölgesinde yağışlar sonrası eriyen karların beslediği kanallardan suların göle ulaşmasıyla su seviyesi, yükselmeye başladı. Aksaray Belediyesi de şehir merkezinden temizlenen karları, Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döküldü. 10 gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu 2 bin 500 kamyon kar, şehir merkezinden iş makineleriyle kanallara taşındı.

Tuz Gölünde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi


Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, geçen yıl flamingo yavrularının öldüğünü hatırlatarak, "İç Anadolu Bölgesi, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldı. Bu yağan karı iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen yıl kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'nde flamingo yavruları ölmüştü. Bu olay Türkiye’de herkesi üzmüştü. Şu anda Tuz Gölü'nün su seviyesi yükselmiş durumda. Bu olay gerçekten çok güzel. Tuz Gölü tekrar 'flamingo cenneti' olacak. Tuz Gölü havzasında ciddi oranda vahşi sulama yöntemi çok fazla. Bunun hep birlikte önüne geçmemiz gerekiyor. Şu anda Tuz Gölü bölgesinde masmavi bir görüntü var. Aksaray Belediyesi de yağan karları toplayıp 2 bin 500 kamyon dolusu karı ırmağa döktü" diye konuştu.

Haberin Devamı

Tuz Gölünde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuz Gölü#Kar#Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları