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Tutuklanan hırsızlık şüphelisinden şaşırtan tepki

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#Samsun#Hırsız#Polis
Tutuklanan hırsızlık şüphelisinden şaşırtan tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 17:19

Samsun’uda televizyon, uydu alıcısı çalan Dursun Güler (45), tutuklandı. Dursun Güler, cezaevine götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme daha mübarek" dedi.

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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kahvehaneye giren Dursun Güler, buradan televizyon, uydu alıcısı ve 2 kumanda çalarak kaçtı. Dükkan sahibinin sabah geldiğinde durumu fark etmesi üzerine çalışma başlatan polis, kamera kayıtlarından Güler’i yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güler, adliyeden cezaevine sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme daha mübarek" dedi.

Tutuklanan hırsızlık şüphelisinden şaşırtan tepki

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#Samsun#Hırsız#Polis

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