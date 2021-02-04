TUS başvuruları ne zaman bitecek? 2021-TUS 1. Dönem başvuru işlemi AİS ekranından yapılacak

2021 TUS başvuru tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM takvimine göre TUS başvuruları 2 Şubat’ta başladı. Başvuru işlemleri 10 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM takvimine göre sınavlara başvurular, 02 - 10 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Geç başvurular ise 18 Şubat 2021’de yapılacak.

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BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından TUS başvuruları gerçekleşecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün 23.59’a kadar (Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ücret aynı gün ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL olarak yatıracaklardır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Sınava, yurt dışında Tıp Doktorluğu alanından eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar sınava başvurabilir.