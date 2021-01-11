Turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 15 kişinin adreslerine baskın yaptı. Ekipler, şüphelilerin tamamını gözaltına alırken, evlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 9 mermi, turşu bidonu içerisine gizlenmiş 580 gram sentetik kannabionid, 22 gram esrar, 14 gram esrar tohumu, 1 hassas terazi, 1 büyüteç, el yazması Arapça kitap, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, Arapça yazılar ve kartal figürü bulunan kolye ucu ele geçirdi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.