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BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fezlekesinden yola Ã§Ä±kÄ±larak BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin ifadelerine yer verildi.

Bu ifadelere gÃ¶re, ÅŸÃ¼phelilere sorgularÄ±nda etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanmak isteyip istemedikleri de soruldu.

Ä°ddianamede Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸÃ¼pheli Dr. FÄ±rat SarÄ±, etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanmak istemediÄŸini sÃ¶yledi.

"TÄ±p FakÃ¼ltesinde okuduÄŸum zaman 'PKK Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi'nden hÃ¼kÃ¼m giyerek 5 yÄ±l civarÄ± cezaevinde yattÄ±m. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dÃ¶nÃ¼p bitirerek, mezun oldum." diyen SarÄ±, yaklaÅŸÄ±k 7-8 yÄ±l Ã¶nce Medisense SaÄŸlÄ±k Hizmetlerini kurduÄŸunu ve yÃ¼zde yÃ¼z hisseli sahibi olduÄŸunu kaydetti.

GeÃ§imini doktorluk mesleÄŸini yaparak saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan SarÄ±, "DanÄ±ÅŸmanlÄ±k verdiÄŸimiz hastanelerde tÃ¼m prosedÃ¼rler yasalara uygun ÅŸekildedir. Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tuttuÄŸu tutanakla ilgili olarak tespit edilen eksiklikler hastane yÃ¶netimi ile alakalÄ± eksikliklerdir. Epikriz yazÄ±lmasÄ± ile ilgili eksiklikler doktorun sorumluluÄŸundadÄ±r." ifadelerine yer verdi.

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DoktorlarÄ±n ve o bÃ¶lÃ¼mde Ã§alÄ±ÅŸan hemÅŸirelerin maaÅŸlarÄ±nÄ± hastane yÃ¶netimlerinin Ã¶dediÄŸini belirten SarÄ±, bazÄ± hesap hareketlerinde yer alan para gÃ¶nderme iÅŸlemlerinin "motivasyon amaÃ§lÄ± ve borÃ§ alÄ±p verme" gibi olduÄŸunu savundu.

Genel olarak yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mda kalan bebek sayÄ±larÄ± azaldÄ±ÄŸÄ±nda danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti verdikleri hastane yÃ¶netimleriyle problem yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± iddia eden SarÄ±, "(Hastaneler) Bebek sayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± istiyorlardÄ±. Hasta tam iyileÅŸmeden veya tedavi ret ile ailenin bebekleri almasÄ±ndan hastane yÃ¶netimleri zarar ettiklerinden dolayÄ± bizim danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetimizden ÅŸikayet ediyorlardÄ±. Erken taburcu veya taburcu konularÄ±nÄ± hastanenin kendi doktorlarÄ± karar vererek uygulardÄ±." ÅŸeklinde ifade verdi.

Ã–rgÃ¼t elebaÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla suÃ§lanan ÅŸÃ¼phelilerden Dr. Ä°lker GÃ¶nen, suÃ§ iÅŸlediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi ve etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanmasÄ±nÄ± gerektirecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

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GÃ¶nen, "Kuleli Askeri Lisesi mezunuyum. 2009 yÄ±lÄ±nda tabip Ã¼steÄŸmen olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±m zaman askeriyeden ayrÄ±lmam nedeniyle 6 ay Silivri Cezaevinde hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olarak kaldÄ±m. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hakkÄ±mda herhangi bir yakalama ve cezai iÅŸlem olmamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±llÄ±k olan Medisense isimli ÅŸirkette bir yÄ±la yakÄ±n bir sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ortada bir Ã¶rgÃ¼t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GÃ¶nen, dosyadaki tape kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n danÄ±ÅŸman doktor olmasÄ± sebebiyle tÄ±bbi sorular veya sevk olunacak hastanÄ±n nereye sevk olacaÄŸÄ±yla ilgili olduÄŸunu kaydetti.

Ä°ddianameye gÃ¶re, bir diÄŸer elebaÅŸÄ± 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi ambulans ÅŸofÃ¶rÃ¼ GÄ±yasettin Mert Ã–zdemir de ifadesinde suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek, etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

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Bir WhatsApp konuÅŸmasÄ±yla ilgili Ã–zdemir, "Edirne 112 Servisine kendimi GÃ¼ney Hastanesi ve BaÄŸcÄ±lar Hastanesi YenidoÄŸan KoordinatÃ¶rÃ¼ olarak tanÄ±tmamÄ±n nedeni hastalara yardÄ±mcÄ± olmaktÄ±r. Zaten mesajÄ± attÄ±ktan sonra buradan benim aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±mla hasta sevki olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. AmacÄ±m sadece Edirne 112'ye ihtiyaÃ§larÄ± halinde yardÄ±mcÄ± olmaktÄ±, mesajlarda da belli olduÄŸu gibi hiÃ§bir ÅŸekilde hastalardan bir para talebi sÃ¶z konusu deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.

HEMÅžÄ°RELERÄ°N PÄ°ÅžMANLIK Ä°FADELERÄ°

ÅžÃ¼pheli hemÅŸire Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä± ise etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

Kendisini usulsÃ¼z iÅŸlerin iÃ§ine sokan kiÅŸinin FÄ±rat SarÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren TaÅŸÃ§Ä±, "Kendisi hastanede doktor bulundurmasÄ± gerekirken doktor yerine beni bÄ±rakÄ±yordu. Ben de Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in elimden geleni yapÄ±yordum. Ä°ÅŸler iyice Ã§Ä±ÄŸÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra, Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye girdikten sonra bu kiÅŸiyle sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸtÄ±m. YaklaÅŸÄ±k 4 aydÄ±r da kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yorum. Kendisi ile kavga ederek ayrÄ±ldÄ±m." savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

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TaÅŸÃ§Ä±, GÄ±yasettin Mert Ã–zdemir'i ismen tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birkaÃ§ kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bu kiÅŸiyi CÄ°MER'e ÅŸikayet ettim. Åžikayet etme sebebim 'bebek tÃ¼ccarlÄ±ÄŸÄ±' yapmasÄ±ndan dolayÄ±. Bu kiÅŸi 112 Acil'de ambulans ÅŸofÃ¶rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. BirÃ§ok Ã¶zel hastane ile iÅŸ yapar.

Genelde hastanelerde baÅŸhekimlerle, hastanede mÃ¼dÃ¼rleri ile anlaÅŸarak hastanelere dÄ±ÅŸarÄ±dan yenidoÄŸan bebeklerin gelip yatÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±rÄ±yor ve bundan kar elde ediyor.

'SADECE PARA KAZANMAK Ä°Ã‡Ä°N'

Bu iÅŸlemlerde hastanenin bu yenidoÄŸan bebekler iÃ§in uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakmadan sadece para kazanmak iÃ§in bebeklerin canÄ±nÄ± tehlikeye atarak hastanelere sevkini yapÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

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Geceleri hastanelerde nÃ¶betÃ§i hekim bulunmasÄ± gerekirken bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan TaÅŸÃ§Ä±, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"SorumluluÄŸu da benim gibi hemÅŸirelere yÄ±kÄ±yorlar. Bu sistemden ÅŸikayetÃ§i olup iÅŸten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶nemde yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l boyunca iÅŸe girmemi engellediler. Bir tane hastanÄ±n yaÅŸama ÅŸansÄ± az olmasÄ±na raÄŸmen elimden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in FÄ±rat Hoca bana 'O hastayla ilgilenme boÅŸuna, bÄ±rak Ã¶lsÃ¼n.' diyerek beni sÃ¼rekli iÅŸimi yapmamam konusunda engelledi. Ancak ben bunlara raÄŸmen hastalara hep yardÄ±m ettim. Ä°mkanlar doÄŸrultusunda yÃ¶netimdeki kiÅŸilerden hastalarÄ±n Ã¶demelerinde indirim talep ettim. Bunu inisiyatif alarak yaptÄ±m. Bu soruÅŸturma ile ilgili yapÄ±lan denetimlerden sonra FÄ±rat SarÄ±'ya 'ArtÄ±k bu iÅŸlerde yokum, istediÄŸin raporlarÄ± yazmayacaÄŸÄ±m' dedim ve SarÄ±'yÄ± hastane yÃ¶netimine ÅŸikayet ettim. FÄ±rat SarÄ± da benim ÅŸikayetimi Ã¶ÄŸrenince istifamÄ± istedi. Bu sebeple de iÅŸten ayrÄ±ldÄ±m. Ben ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da hastanede eks sayÄ±sÄ± arttÄ±. Bu eks vakalarÄ±nÄ±n da araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum."Â

"RAPORLARIN NEREDEYSE TAMAMI USULSÃœZ DÃœZENLENÄ°YORDU"

ÅžÃ¼pheli hemÅŸire Hasan Basri GÃ¶k de etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanma isteÄŸini dile getirdi.

BÃ¼tÃ¼n bildiklerini samimi bir ÅŸekilde anlatacaÄŸÄ±nÄ± belirten GÃ¶k, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"FÄ±rat SarÄ±, GÄ±yasettin Mert Ã–zdemir'den tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve irtibatlÄ± olduÄŸu hastanelerden kendi kontrolÃ¼nde olan hastanelerin yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerine saÄŸlÄ±ksÄ±z yenidoÄŸan bebek bulmasÄ±nÄ± istiyordu. YaklaÅŸÄ±k 350 yatak kapasitesine sahip olan, FÄ±rat SarÄ±'nÄ±n iÅŸletmeciliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun bakÄ±mlar Ã§oÄŸunlukla fulldÃ¼. FÄ±rat SarÄ± bu bebekler iÃ§in SGK'ya faturalandÄ±rma yapÄ±yordu. Bunun iÃ§in de epikriz raporlarÄ± gerekiyordu. Bu raporlarÄ±n neredeyse tamamÄ± usulsÃ¼z olarak dÃ¼zenleniyordu. Kendisi bir format oluÅŸturmuÅŸ ve bu oluÅŸturduÄŸu formatÄ± iÅŸletmeciliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± hastanelerde yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerinden sorumlu hemÅŸirelere veriyor ve matbu olan format Ã¼zerinde dÃ¼zenleme yapÄ±larak epikriz raporu yazÄ±lmasÄ±nÄ± istiyordu."

'BÄ°R ADET Ä°LAÃ‡ ALMASI GEREKÄ°YORSA BEÅž Ä°LAÃ‡ KULLANILMIÅž GÄ°BÄ° GÃ–STERÄ°YOR'

FÄ±rat SarÄ±'nÄ±n raporlarÄ± hazÄ±rlayanlarÄ±n maaÅŸlarÄ±na ek Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden GÃ¶k, ifadesine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SGK'ya fatura edilebilecek ne varsa fatura ediyor ve devletten fazla para alÄ±nÄ±yordu. Ã–rnek vermem gerekirse yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶ren bir yenidoÄŸanÄ±n bir adet ilaÃ§ almasÄ± gerekiyorsa beÅŸ ilaÃ§ kullanÄ±lmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶steriyor ve bunu fatura ediyorlardÄ±. Bu durum sÃ¼rekli bire beÅŸ olarak deÄŸil, farklÄ±lÄ±k da gÃ¶steriyordu. YoÄŸun bakÄ±ma gelen hasta bebeklerin basamak dereceleri ile oynayarak, SGK'ya kesilen fazla faturadan usulsÃ¼z gelir elde etmiÅŸlerdir. YabancÄ± uyruklu bebek istememelerindeki amaÃ§larÄ± ise SGK'nÄ±n yabancÄ± bebeklere Ã¶dediÄŸi Ã¼creti geÃ§ Ã¶demesinden kaynaklÄ±dÄ±r."



GÃ¶k, diÄŸer ÅŸÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä± ile FÄ±rat SarÄ±'nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda hastaneden ilaÃ§ Ã§Ä±kartÄ±p sattÄ±klarÄ±nÄ± ve parasÄ±nÄ± SarÄ±'ya verdiklerini belirterek, "2024 Ocak ayÄ±nda artÄ±k bu usulsÃ¼zlÃ¼klere dayanamayarak bu ÅŸahsÄ±n yanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±m ve bÃ¼tÃ¼n baÄŸlantÄ±mÄ± kestim. ÅžahsÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n usulsÃ¼zlÃ¼kleri 4-5 ay Ã¶nce CÄ°MER'e ÅŸikayet ettim." ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¶k, Vergi Dairesi ihbar hattÄ±nÄ± arayarak FÄ±rat SarÄ±'nÄ±n SGK'yÄ± dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair ÅŸikayette bulunduÄŸunu da belirtti.

TELEFON KONUÅžMALARI DA Ä°DDÄ°ANAMEDE

22'si tutuklu 47 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, 197 suÃ§ eylemine iliÅŸkin tape kayÄ±tlarÄ± yer aldÄ±.

BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 1399 sayfalÄ±k iddianamede, suÃ§a konu 197 eylem sÄ±ralandÄ±. Bu eylemlere iliÅŸkin, ÅŸÃ¼phelilerin telefon konuÅŸmalarÄ±nÄ± iÃ§eren tape kayÄ±tlarÄ± ve bunlarla ilgili deÄŸerlendirmeler de iddianameye girdi.

Ä°ddianamede, bir hastaneye yapÄ±lan denetimin ardÄ±ndan bir ÅŸÃ¼pheli ve hastane Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n konuÅŸmasÄ± ÅŸu ÅŸekilde yer aldÄ±:

"A.K: Denetim geldi mi sana da diyecektim.

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: Geldi. Bu Ã§ocuk entÃ¼be gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor sistemde.

A.K: Benim burada Ã¼Ã§ koli dosya vardÄ±, iyi ki onlarÄ± fark etmediler.

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: Bu normal deÄŸil. Ben on beÅŸ yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. HayatÄ±mda bÃ¶yle bir denetime girmedim. CezalÄ±k bir ÅŸey deÄŸil. Ceza kesmek istediÄŸinde gelir iki tane ÅŸeye bakar cezasÄ±nÄ± keser, parasÄ±nÄ± alÄ±r, Ã§Ä±kar gider.

A.K: DoÄŸukan sence sadece FÄ±rat Hoca'nÄ±n iÅŸletmelerine mi yapÄ±ldÄ±?

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: SanmÄ±yorum. FÄ±rat Hoca bu kadar Ã¶nemli bir insan deÄŸil. Ä°stanbul'da bu kadar koordineli bir iÅŸ yapmazlar."

Bebek bir hastanÄ±n durumuyla ilgili Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸÃ¼pheliler FÄ±rat SarÄ± ve Ä°lker GÃ¶nen'in konuÅŸmalarÄ±ysa iddianamede ÅŸu ÅŸekilde yer buldu:

"ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: Åžimdi Serenay beni aradÄ±. Sabah beÅŸ buÃ§ukta diyalize giren var ya, o Ã¶lecek ben diyalizi yandan takmak zorunda kaldÄ±m. Ä°lk Ã§alÄ±ÅŸtÄ± sonra Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± durdurdu.

ÅžÃ¼pheli FÄ±rat SarÄ±: Durdu ha.

ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: Ã–lecek zaten Ã§ocuk. BeÅŸ buÃ§ukta damar yolu gitmiÅŸ, Serenay damar yolu iÃ§in gelmiÅŸ. SatÄ±lmÄ±ÅŸ niye geliyorsun diye kÄ±zmÄ±ÅŸ."

Ä°ddianamede, hayatÄ±nÄ± kaybeden bir bebekle ilgili HemÅŸire Ã‡aÄŸla DurmuÅŸ ve Dr. Ä°lker GÃ¶nen'in konuÅŸmalarÄ± da yer aldÄ±. KonuÅŸmalar ÅŸÃ¶yle:

"ÅžÃ¼pheli Ã‡aÄŸla DurmuÅŸ: Hocam KarakoÃ§ ex. Åžu anda ÅŸey, kalp tepe atÄ±lmasÄ± seksen, satÃ¼rasyonu otuz ama o seksen de adrenalinle yani.

ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: Adrenalinle, tamam yapacak bir ÅŸey yok.

ÅžÃ¼pheli Ã‡aÄŸla DurmuÅŸ: Aynen Ã¶yle Ã¶lÃ¼m morluklarÄ± falan da oluÅŸtu.

ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: Tamam.

ÅžÃ¼pheli Ã‡aÄŸla DurmuÅŸ: Aileye de kÃ¶tÃ¼leÅŸti diye haber verdik ÅŸimdi ÅŸu adrenalin etkisi geÃ§ene kadar kapattÄ±m kuvÃ¶zÃ¼n entÃ¼be... Makinada birazdan ex kabul ederiz yani.

ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: Hahaha, neyse bir ÅŸey diyecektim de...

ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: Aspirasyondan mÄ± Ã¶ldÃ¼ yani?

ÅžÃ¼pheli Ã‡aÄŸla DurmuÅŸ: Yani, ya zaten rengi falan iyi deÄŸildi, onun Ã¶leceÄŸi belliydi ama ÅŸey yani aspire etmiÅŸ.

ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: Sabah gÃ¶rdÃ¼k hayvan gibi aÄŸlÄ±yo, tamam rengi kÃ¶tÃ¼ydÃ¼ ama.

ÅžÃ¼pheli Ã‡aÄŸla DurmuÅŸ: Onun bir o sÃ¼reci kaybetmiÅŸiz yani biz, dÃ¶nebilme sÃ¼recini.

ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: Uff tamam, yapacak bir ÅŸey yok yani.

ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: Hah yani neyse Dursun abiyi gÃ¶nderme. Aile gelene kadar tamam mÄ±?

ÅžÃ¼pheli Ã‡aÄŸla DurmuÅŸ: HÄ± hÄ± tamam. Ben dosyada kÃ¶tÃ¼leÅŸip entÃ¼be olmuÅŸ gibi gÃ¶stereyim.

ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: Tamam."

BebeÄŸin babasÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼m ÅŸikayeti Ã¼zerine ise ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±nda ÅŸu konuÅŸma geÃ§ti:

ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: O tedaviler IV gÃ¶rÃ¼nsÃ¼n ha. Oral gÃ¶rÃ¼lmesin.

ÅžÃ¼pheli Ã‡aÄŸla DurmuÅŸ: Tamam tamam.

ÅžÃ¼pheli Ä°lker GÃ¶nen: ÅžÃ¶yle, FÄ±rat abiyi aradÄ±m meÅŸgul. ÅžÃ¶yle diyeceksin, bÃ¶yle bÃ¶yle kÃ¶tÃ¼leÅŸti, iÅŸte ondan sonra entÃ¼be ettik, solunumuna baktÄ±k kalbi dÃ¼ÅŸtÃ¼. MÃ¼dahalesini yaptÄ±k Ä±vÄ±r zÄ±vÄ±r. Dursun abiyle aÄŸzÄ±n bir olsun yani.

Ä°ddianamede, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden bebekle ilgili Ã¼Ã§ ÅŸÃ¼phelinin konuÅŸmalarÄ± da yer aldÄ±:

ÅžÃ¼pheli Bahar KanÄ±k: Hocam kalbi, Halime'nin kalbi yokmuÅŸ, cpr yapalÄ±m mÄ±?

ÅžÃ¼pheli FÄ±rat SarÄ±: Cpr bir iki tane dokunun, dÃ¶nerse dÃ¶ndÃ¼. DÃ¶nerse biraz daha yaÅŸasÄ±n ben gelinceye kadar.

ÅžÃ¼pheli Bahar KanÄ±k: Valla siz gelinceye kadar... Kusura bakmayÄ±n.

ÅžÃ¼pheli FÄ±rat SarÄ±: Ã–lmesin ha.

Bahar KanÄ±k: SarÄ±kaya'nÄ±n da valla fiÅŸini Ã§ekecem gelmezseniz.

ÅžÃ¼pheli FÄ±rat SarÄ±: NasÄ±l?Haha dedemin fiÅŸi.

ÅžÃ¼pheli Bahar KanÄ±k: Haha Ã§ekicem fiÅŸi haha.

ÅžÃ¼pheli FÄ±rat SarÄ±: Ã–len mi oldu Ecem?

ÅžÃ¼pheli Ecem KoÃ§: BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun hocam Halime.

ÅžÃ¼pheli FÄ±rat SarÄ±: Ã–ldÃ¼ mÃ¼ gerÃ§ekten?

ÅžÃ¼pheli Ecem KoÃ§: Ã–ldÃ¼ hocam, cpr'Ä±nÄ± yaptÄ±k, adrenalini yaptÄ±k. Cpr'la da adrenalinle de dÃ¶nmedi. Adrenalin kalbi geldi bir kendi kendine gitti. Zaten cpr'a da yanÄ±t vermedi.

ÅžÃ¼pheli FÄ±rat SarÄ±: Tamam. YarÄ±m saat, kÄ±rk dakikaya oradayÄ±m geliyorum.

ÅžÃ¼pheli Ecem KoÃ§: Ha geliyorsunuz, tamam hocam biz ÅŸu an ellemiyoruz makinaya baÄŸlÄ±.

ÅžÃ¼pheli FÄ±rat SarÄ±: Ellemeyin, bilgi de vermeyin, orada dursun.

ÅžÃ¼pheli Ecem KoÃ§: Aynen aynen aÃ§Ä±k duruyor her ÅŸey monitÃ¶rde aÃ§Ä±k... HiÃ§bir ÅŸey yapmÄ±yoruz.

Ä°ddianamede, bebek bir hastaya mÃ¼dahale edilmediÄŸiyle ilgili konuÅŸmalar ise ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: Kanka hasta kÃ¶tÃ¼ydÃ¼ de bir tane bebek Ã¶lÃ¼yordu diyecektim. Gizlice girip iki dakika cpr yap Ã§ocuÄŸa diyecektim de...

ÅžÃ¼pheli HÃ¼seyin GÃ¼nerhan: Nerede?

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: GÃ¼neyde.

ÅžÃ¼pheli HÃ¼seyin GÃ¼neyhan: GÃ¼neyden bize ne? BÄ±rak bebek Ã¶lsÃ¼n ki rahat ÅŸikayet edek...

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: Hoca demiÅŸ ki kayarsa tÃ¼pÃ¼nÃ¼ Ã§ek demiÅŸ, yaÅŸamaz bu demiÅŸ.

Ä°ddianamede, bir kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastaneyi CÄ°MER'e ÅŸikayet etmesiyle ilgili ÅŸÃ¼pheliyle arasÄ±nda geÃ§en konuÅŸmalar da yer aldÄ±:

O.Ã–: Åžey gitmiÅŸ tabi bizim avukat .... Halil anlaÅŸma olmamÄ±ÅŸ. Tabii ben de ÅŸimdi mahkeme sÃ¼recine de giriyoruz SABÄ°M'e, CÄ°MER'e dayiyim, dÃ¶ÅŸiyim diyorum.

ÅžÃ¼pheli HÃ¼seyin GÃ¼nerhan: Daya dÃ¶ÅŸe kanka.

O.Ã–: NasÄ±l bir ÅŸey yazayÄ±m?

ÅžÃ¼pheli HÃ¼seyin GÃ¼nerhan: Kanka ÅŸey yaz, usulsÃ¼z hasta alÄ±mlarÄ±nÄ± yaz 112'den.

O.Ã–: NasÄ±l oluyor?

ÅžÃ¼pheli HÃ¼seyin GÃ¼nerhan: 112 ayaÄŸÄ± olmadan hasta kabul ediyorlar de, protokolsÃ¼z hasta kabul ediyorlar diye yaz ondan sonra.

O.Ã–: Mert olayÄ± mÄ±?

ÅžÃ¼pheli HÃ¼seyin GÃ¼nerhan: HÄ±hÄ± Mert olayÄ± kanka.

O.Ã–: Ä°smini bile veririm de senin arkadaÅŸÄ±n olduÄŸuna dua etsin o.

ÅžÃ¼pheli HÃ¼seyin GÃ¼nerhan: Ä°smini de ver, benim umurumda deÄŸil o.

ÅžÃ¼pheli HÃ¼seyin GÃ¼nerhan: Kanka bunu yaz, ondan sonra eriÅŸkindeki dosya mosyalarÄ± yazabilirsin usulsÃ¼z diye.

O.Ã–: Hasta Ã§arÅŸaflarÄ± mÄ±?

ÅžÃ¼pheli HÃ¼seyin GÃ¼nerhan: HÄ±hÄ± hasta basamaklarÄ±nÄ± ÅŸiÅŸiriyorlar, usulsÃ¼zlÃ¼kler, Ã§arÅŸaflarÄ± ÅŸiÅŸiriyorlar dersin. Eks bekletiyorlar, yatÄ±ÅŸÄ±nÄ± uzatÄ±yorlar hastalarÄ±n diyebilirsin.

O.Ã–: Aynen aynen bunlarÄ± yazayÄ±m.

Ä°ddianamede, hastanede tedavi gÃ¶ren 6 aylÄ±k bebeÄŸin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili iki ÅŸÃ¼phelinin konuÅŸmasÄ±na ÅŸu ÅŸekilde yer verildi:

ÅžÃ¼pheli TuÄŸÃ§e Toptemel: Besledikten sonra bebek kÃ¶tÃ¼leÅŸti. Ben baÅŸÄ±na gittim sonra Gizem geldi, sonra bebek kusmaya baÅŸladÄ±, acaba aspire mi etmiÅŸ olabilir, bir akciÄŸerine falan baksa mÄ±ydÄ±nÄ±z hani aspire etmiÅŸ olabilir mi?

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: Yani aspire etmiÅŸ olabilir de bu Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuk prematÃ¼re deÄŸil ki.

ÅžÃ¼pheli TuÄŸÃ§e Toptemel: BayaÄŸÄ± bir kustu.

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: PrematÃ¼re deÄŸil ki hemen Ã¶lsÃ¼n Ã§ocuk yani orada bir yarÄ±m saatlik can Ã§ekiÅŸmesi lazÄ±m o Ã§ocuÄŸun, yani ben bunun aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapamam, Ã§ocuk Ã¶lÃ¼ anladÄ±n mÄ± yani Ã§ocuk Ã¶lmÃ¼ÅŸ ve bu Ã§ocuk rahat 2-3 saat Ã¶nce Ã¶lmÃ¼ÅŸ, Ã§ocuk kaskatÄ± buz kesmiÅŸ.

ÅžÃ¼pgeli TuÄŸÃ§e Toptemel: Neyden Ã¶lÃ¼?

'BU Ã‡OCUK KÄ°M BÄ°LÄ°R NE ZAMAN Ã–LDÃœ'

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: Yani bu Ã§ocuk bÃ¶yle anlÄ±k bir ÅŸey deÄŸil, bu Ã§ocuÄŸa cpr bile yapÄ±lmaz, bu Ã§ocuk kim bilir ne zaman Ã¶ldÃ¼, ya bir anomalisi yok, kalp anomalisi yok bir ÅŸeyi yok, genetik bir hastalÄ±ÄŸÄ± yok, normal altÄ± aylÄ±k Ã§ocuk, ben ailesine ne diyeceÄŸim?

ÅžÃ¼pheli TuÄŸÃ§e Toptemel: DesetÃ¼re hiÃ§ olmadÄ± biz bakÄ±mÄ±ndaydÄ±k hiÃ§ olmadÄ±, kameralarÄ± izle istersen hiÃ§ olmadÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ gÃ¶zÃ¼me bir de bÃ¼yÃ¼k bebek ya bir de siyahi, siyah bir bebek olduÄŸu iÃ§in gÃ¶zÃ¼m hep ondaydÄ±, acaba morarÄ±rsa gÃ¶rmeyiz diye.

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: Ya TuÄŸÃ§e birazcÄ±k morarsa anlaÅŸÄ±lmaz da Ã§ocuÄŸun dudaklarÄ± mosmor. Yani ben bunu daha nasÄ±l hocaya ne diyeceÄŸim, hoca gÃ¶nderdi dÃ¼n Ã§ocuÄŸu, ailesine ne diyecem, aile zaten yabancÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± ayaÄŸa kaldÄ±racak, ortalÄ±ÄŸÄ± yÄ±kacaklar hastaneyi zaten bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuk, almam bile yasak onu oraya."

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheli FÄ±rat SarÄ±'yla ilgili soruÅŸturma olduÄŸuna dair ise ÅŸu konuÅŸmalar yer aldÄ±:

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: Hocam ÅŸimdi bu denetim SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± falan fasa fiso, benim korktuÄŸum ÅŸey bu deÄŸil, FÄ±rat hocayÄ± Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ suÃ§ iÅŸlemekten yargÄ±layacaklar, adamlar dava aÃ§mÄ±ÅŸ, ben FÄ±rat hocanÄ±n kaÃ§ tane emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden dosyasÄ±nÄ± topladÄ±m.

ÅžÃ¼pheli Åžeyhmus Ã‡elik: Ne Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ya, ne Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ya?

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: Hocam, adamlar sen yalandan sahte yani tedavi yapÄ±yorsun, doktor koymuyor dosyalarda oynama yapÄ±yor, hocam bizim telefonlarÄ±mÄ±z bile dinleniyor olabilir, bunlarÄ± kimseye hoca sÃ¶ylettirmiyor bana.

ÅžÃ¼pheli Åžeyhmus Ã‡elik: Telefon dinlenebilir, doÄŸrudur.

ÅžÃ¼pheli Hakan DoÄŸukan TaÅŸÃ§Ä±: Hocam dinleniyor, biz Whatsapp'tan konuÅŸuyoruz FÄ±rat hocayla hep, anladÄ±n.

ÅžÃ¼pheli Åžeyhmus Ã‡elik: Valla doÄŸrudur, Whatsapp'tan konuÅŸmak lazÄ±m, dinlenir doÄŸrudur e yazdÄ±ÄŸÄ±n zaten."