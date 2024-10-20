×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Yenidoğan çetesi' soruşturması... Bakan Tunç: Bir yılda 47 kişi gözaltına alındı, 22'si tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Yenidoğan Çetesi#Adalet Bakanı#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 13:44

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tunç, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasının derinleştirildiğini vurgularken, '1 yıllık araştırma neticesinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı. Bebeklerin ölümüne müsaade etmeyiz.' dedi. Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız sürecin titiz bir şekilde takipçisi. Bu konudan zerre taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2023 yılının 27 Mart tarihinde CİMER'e bir vatandaşımızın ihbarıyla başlayan bir süreç oldu. İstanbul'daki bazı özel hastanelerde yenidoğan bakım üniteleriyle ilgili bir şikayet oldu. Bir soruşturma başlatıldı, hem idari hem de adli soruşturma olarak suç duyurusunda bulunuldu. Bir takım araştırmalar yapılınca soruşturma derinleştirildi.

"1 YIL SONUNDA 22 KİŞİ TUTUKLANDI"

Bu süreç içerisinde teknik takipler, dinleme, deliller toplandı. Tespit edilen suç kayıtları, suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırma neticesinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. İddianame hazırlığı tamamlandıktan sonra iddianame sunuldu.

Haberin Devamı

Savcıyla ilgili olarak bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili de bir soruşturma açıldı. İddianamedeki iddialar, kişiler, yargılanması istenilen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak.

 

İlgili haberYenidoğan çetesinin organizasyon şeması ortaya çıktıYenidoğan çetesinin organizasyon şeması ortaya çıktıHaberi görüntüle

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla birlikte bizleri kabul etti. Soruşturmanın titizlikle devam etmesini, varsa sorumlular bu konuda gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusunda kesin kararlılığını da ifade etti. Bu konudan zerre taviz vermeyeceğiz.

Gözden KaçmasınMağdur anne-babaların anlattıkları kan dondurdu O kapılar açıldığında bebeklerin çığlıklarını unutmuyorumMağdur anne-babaların anlattıkları kan dondurdu! 'O kapılar açıldığında bebeklerin çığlıklarını unutmuyorum'Haberi görüntüle

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sözleri kabul edilebilir değil, suç duyurusunda bulunuldu. Çok çirkin sözler, terbiye dışı sözler. Hakaret suçtur. Siyasetin temiz bir dille yapılması lazım, çirkin bir dille siyaset yapmanın siyaseti yapanlara da bir faydası yok. Çok sayıda hakaret dosyası var. Mahkemenin davetine icabet etmemek de bir siyasetçiye yakışmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. Çirkin sözleri sarf edenler millet nezdinde kaybetmeye devam ederler.

İlgili haberKılıçdaroğluna Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturmaKılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturmaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yenidoğan Çetesi#Adalet Bakanı#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!