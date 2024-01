Türkiye’yi sağanak ve lodos vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü... Vatandaşın zor anları: Ağaca tutunarak ayakta kaldı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından birçok ilde sağanak yağış hayatı felç etti. Caddeler ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle merkez ilçelerden özellikle Buca ve Bornova’da caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.

KİMİ DURAKLARA SIĞINDI, KİMİ PAÇALARI SIVAYIP YOLUNA DEVAM ETTİ

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vatandaşlar çareyi otobüs duraklarına sığınmakta bulurken, bir kadın ise çorabını ve ayakkabısını çıkarıp paçalarını katlayarak göle dönen yolda yürüyüp yoluna devam etti.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ



Dikili ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle araçlar adeta sulara gömüldü, bazı iş yerini ise su bastı. Özellikle Şehit Sami Akbulut Caddesi’nde sağanak sonrası biriken sular hem vatandaşlara, hem araç sürücülerine hem de esnafa zor anlar yaşattı.

DİKİLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak nedeniyle Sülüklü Deresi ile tıkanan rögarlar taştı. Ali Potra Yamacı ve yüksek kesimdeki Çamlık mevkisinden gelen yağmur suyu nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçe merkezindeki başta Şehit Sami Akbulut Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar suyla doldu. Kabakum Mahallesi'nde de yazlık siteleri ile evlerin bahçelerini su bastı. İlçede öğleden sonra okullar tatil edildi.

AĞACA TUTUNARAK AYAKTA KALABİLDİ

Ordu’nun Akkuş ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle kaldırımda yürüdüğü sırada sürüklenen bir kişi, ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Ordu’da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar, birçok ilçede de etkili oldu. Ordu’nun rakımı yüksek ilçelirnden Akkuş'ta saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar ile kaldırım üzerindeki kovalar ve elbise tezgahları uçtu. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise rüzgara kapılarak, sürüklendi. Ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalışan kişi, rüzgarın hızını düşürmesi ile yürümeye devan etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Öte yandan olayda yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.

İTFAİYE ARACI SULARA KAPILDI



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli lodos ile birlikte yağan sağanak yağışlar ilçede su baskınlarına ve dere taşkınlarına neden oldu. İddialara göre, DSİ tarafından ıslah çalışması yapılmayan Nikita Deresi yüksek su debisini taşıyamayarak taştı. Dere kenarındaki Uğur Sanayi Sitesi kısa sürede taşkın sularından olumsuz etkilendi, bazı iş yerlerine sular girdi.

Su baskınlarında vatandaşlara yardıma giden bir itfaiye aracı yüksek su debisi nedeniyle sulara kapıldı. Araç içinde mahsur kalan itfaiyeciler iş makineleri ile kurtarıldı. Bölgede ayrıca birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, suda mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşanan dere taşkınının etkilerini azaltmak için yoğun bir mesai harcıyor.

AYDIN'DA SAĞANAK YAĞIŞ



Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da kaldırımlardaki saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Aralıklarla şiddetini artıran yağış nedeniyle caddelerde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklar ile birlikte alt geçitlerde de su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman zorluk çekti. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması adına çalışma başlattı. Yağışların bugün kuvvetli sağanak şeklinde olması beklenirken, bir günlük aranın ardından hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

GİZLİ BUZLANMA HAYATI FELÇ ETTİ



Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışın ardından soğuk hava buzlanmayı da beraberinde getirdi. Yollar buz pistine dönerken çok sayıda kaza medyana geldi, vatandaşlar işlerine, çocuklar ise okula gitmekte büyük zorluk yaşadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ilde buzlanma sebebiyle çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek için evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, buzlanan zeminde kayarak düştü. Her yerin buz tuttuğu kentte sağlık ekipleri, ambulanslar, polis ekipleri ve zabıta ekipleri de olaylara müdahale etmekte zorlandı. 100’ün üzerinde maddi hasarlı ve yaralamalı kazanın meydana geldiği Kastamonu’da 9 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları kendi imkanları ile bazıları ise ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İSTANBUL'U LODOS VURDU



Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi. İstanbul genelinde ise lodos, Küçükçekmece Menekşe sahili ile Florya sahilinde etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda yüksek dalgalar oluştu.

ÇANAKKALE'DE 3 İLÇE İÇİN MOTOKURYE KARARI



Çanakkale Valiliğince, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan dolayı motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin akşam saat 18.00’e kadar trafiğe çıkması yasaklandı. İl merkezi ve diğer ilçelerdeki motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı.

AYVALIK'TA DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Balıkesir Ayvalık'ta dün akşam başlayıp, saat 03.00 ile 05.30 arasında şiddetini artıran yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü Ayvalık'ta, bazı apartmanların bodrum katını su bastı, park halindeki araçlar su içinde kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolu kenarındaki Nikita Deresi de taşarak yolu trafiğe kapattı. Ayrıca ekili bazı tarım arazilerini su bastı.

UMREDEN DÖNENLER KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, umre ziyaretinden dönenleri taşıyan ve taşkın suyunda kalan midibüsteki 22 kişi ile bir evin bodrum katında mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. İlçenin en büyük mahallelerinden 150 Evler'deki Eski Garaj'da da bazı iş yerlerini su bastı. Suyun tahliyesi için Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

'YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ'

Sahada çalışma yürüten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Gece saatlerinde ilçemizde etkili olan çok kuvvetli yağışta metrekareye yaklaşık 70 kilogram yağmur düştü. İklim değişikliğine bağlı olarak etkili yağış ve toprağın doygunluk seviyesine ulaşması sebebiyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı. Ayvalık'ın altyapısının tekrardan gözden geçirilmesinin zorunlu olduğunu ve her zaman dile getirdiğimiz altyapı yatırımlarının bir an önce hızlandırılması gerektiğini yaşananlar, bizlere gösterdi. Su taşkını tüm bölgemizi etkileyen, Nikita Deresi'nin Devlet Su İşleri tarafından ıslahı en önemli sorunlarımızdan biri ve bir an önce çözülmesi gerekli. Bu durum daha sonra olabilecek daha büyük afetler için bize önemli bir uyarı yapmıştır. Hepimize geçmiş olsun, yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.