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Türkiye'yi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

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#Timur Cihantimur#Eylem Tok#Oğuz Murat Acı
Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 15:32

Eyüpsultan’da kullandığı ATV motorun arızalanması sonucu yol kenarında beklerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Otomobilin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin koptuğu ve kullanılamaz hale geldiği, Acı’nın kullandığı ATV’nin de dağıldığı görüldü.

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Eyüpultan Davutpaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Acı (29), aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalışmıştı.

Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

O esnada Timur Cihantimur (17) yönetimindeki 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düşmüş, ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise yaralanmıştı.

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Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Acı ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetmişti.

Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

KAZADAN SONRA ANNESİYLE MISIR’A KAÇMIŞTI

Kaza sonrası Timur Cihantimur telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istemişti. Bunun üzerine olay yerine gelen Yazar Eylem Tok, oğlu Timur C.’yi de alarak olay yerinden kaçmıştı.

Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenilmişti. Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır’a gittikleri ortaya çıkmıştı. Timur C. ve Eylem Tok’un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanına geldikleri görüntüler kameralara yansımıştı.

Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

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ANNE VE OĞLUNA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı, Sarıyer Gümüşdere Camii’nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlanmıştı. Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenilmişti.

Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

Gelişmeler çerçevesinde Mısır’a kaçan Eylem Tok ve Timur Cihantimur Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılması için Adalet Bakanlığına dosya gönderildi.

Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

PORSCHE VE ATV’LERİN SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan olay sonrası polis ekiplerinin çalışması sonrası kazaya karışan Porsche ve ATV’ler çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülmüştü. Otoparkta duran araçların son hali havadan görüntülendi.

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Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

Timur Cihantimur’un kullandığı Porsche’nin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin tamamen koptuğu ve aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Acı’nın kullandığı ATV’nin ise dağıldığı gözler önüne serildi.

Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

Türkiyeyi ayağa kaldıran kazada araçların son hali faciayı gözler önüne serdi

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#Timur Cihantimur#Eylem Tok#Oğuz Murat Acı

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