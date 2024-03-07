Türkiye’nin konuştuğu kazada saat saat Mısır’a kaçış

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(23.00) ATV TURUNDAN DÖNÜŞ









Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü bitirmişti. Ancak kendi mesleğini seçmek yerine, tutkunu olduğu otomobillerle uğraşmayı seçti. Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde modifiye ve yazılım üzerine bir işyeri açtı. En büyük tutkularından diğeri ise offroad yapmaktı. Bir ATV’si vardı. 1 Mart günü evlerinin de bulunduğu Sarıyer’in Kısırkaya Mahallesi’nden aynı zamanda akrabaları olan Tahsin Arslan, Süleyman Keçeci, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş’le 3 ATV’ye binerek Belgrad Ormanı’na gittiler. Dönüş yolunda, saat 23.00 sıralarında Keçeçi’nin kullandığı ATV bozuldu.

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Gözden Kaçmasın Annelikle izah edilecek bir şey değil ki bu Haberi görüntüle

(23.10) TİMUR ARKADAŞ GRUBUYLA GAZLADI









Timur Cihantimur, ‘Doctor B.’ lakabıyla tanınan ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur ile iki kitabı bulunan yazar Eylem Tok’un çocuklarıydı. Çift bir süre önce ayrılmıştı. Timur, 1 Mart akşamı annesiyle yaşadığı Kemerburgaz’daki sitenin kafesinde 6 arkadaşıyla buluştu. Bir şeyler içtikten sonra 23.10’da 2 araçla siteden ayrıldılar. Önde Timur’un ehliyetsiz olarak direksiyonunda olduğu babasının şirketine ait lüks araç, arkasında da arkadaşının kullandığı ciple Davutpaşa Caddesi’ne girdiler. Yolda aydınlatma yoktu. İki araç da oldukça süratliydi.

(23.20) KESKİN VİRAJIN ÇIKIŞINDAKİ KAZA









Kemerburgaz’a uzaklıkları yaklaşık 2.5 kilometreydi. Süleyman Keçeci’nin anlattığına göre ATV’nin bozulduğu yer keskin bir virajdı. ATV’ler diğer araçlar tarafından fark edilmek için ışıklarını açmıştı. Ancak işe yaramadı. Kaza olduğunda saat tam olarak 23.20’ydi. Timur Cihantimur ATV’lerin başındaki 5 kişiye birden çarptıktan sonra otomobiliyle su kanalına düştü. Otomobilde bir arkadaşı daha vardı. Arkalarındaki cipteki 4 arkadaşı da aşağı indi. Bu sırada kazayı gören başka sürücüler de durdu. Kazayı görüp duranlardan biri, saat 23.23’te 112’yi arayıp yardım istedi. Olay yerine önce itfaiye, sonra polis, son olarak da sağlık ekipleri geldi. Ancak bu sırada gelen biri daha vardı. O da Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok’tu. Timur annesini arayarak kaza yaptığını söylemiş, Eylem Tok da kendi otomobiliyle hemen olay yerine gelmişti. Oğlunu alarak doğruca Kemerburgaz’daki evlerine götürdü. Olay yerinde ise büyük bir kargaşa vardı.

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(02.00) ANNE-OĞUL HAVALİMANINDA









Oğuz Murat Acı çarpmanın etkisiyle ağaçlık alana savrulmuştu. Sağlık ekipleri tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise ayaktaydı, hayati tehlikeleri yoktu. Tüm bunlar yaşanırken Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok oğlunun valizini toplamakla uğraşıyordu. Saat 02.00’de İstanbul Havalimanı’na vardılar.

(03.50) VE UÇAK HAVALANDI

Online olarak saat 03.50’deki Mısır uçağına bilet almışlardı. Pasaport kontrolü sırasında Timur Cihantimur, ABD pasaportunu kullandı. ABD’de dünyaya geldiği için pasaport almaya hak kazanmıştı. Annesiyle birlikte güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sakin görünüyordu. Sanki kaçmıyor, tatile gidiyorlardı. Anne her şey kontrolündeymiş gibi oğlunu yönlendiriyordu. Uçakları 03.50’de havalandı.

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ANNE VE OĞLUNA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında Mısır makamlarıyla iletişime geçtiklerini ve iade talebinde bulunduklarını açıkladı. Tunç, yaptığı açıklamada “Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. Mısır’dan iadesini talep ettik” dedi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuyet Başsavcılığı’nca Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten ve iadeleri için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Kırmızı bülten ve iade talebi formları Adalet Bakanlığı’na gönderilecek.

HÜRRİYET OLAY YERİNDE

YOLDA DURACAK YER YOK









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Kazanın yaşandığı yer tam olarak Kemerburgaz’daki Davutpaşa Caddesi üzerinde, Orman İşletme Şefliği’ne 200 metre mesafede. Göktürk’ün merkezinden ise 2.5 kilometre uzakta. Gece saatlerinde kontrol yapılmayan bir yol. Işıklandırması, emniyet şeridi yok. Kazanın olduğu yerin 70 metre gerisinde keskin bir viraj var. Virajı hızla alan bir sürücü, gece vakti buradaki ATV’leri son anda görebilir. Kaza yerinde halen otomobilin ve ATV’lerin parçaları var. Asfaltta ise araçların sürüklenme izleri mevcut. Otomobilimizi birkaç yüz metre ileride, sağ taraftaki bir boşluğa park ediyoruz. Fotoğraf çekmeye çalışırken, viraj nedeniyle biz de zorlu anlar yaşıyoruz. Araçlar süratli seyrediyor.

ACILI BABADAN ÇAĞRI: YAVRUMUZ GELSİN ADALETE SIĞINSIN

Kemerburgaz’daki kazanın ardından, 29 yaşında toprağa verdiği oğlu Oğuz Murat Acı’nın yasını tutan Özer Acı, Cihantimur’un ailesine seslendi: “Benim oğlum Adli Tıp Kurumu’ndayken, ben burada acımı yaşarken, çocuğun annesinin, babasının bilgilerine ulaştım. Ama ne yazık ki şu ana kadar bize ulaşan olmadı. Adalete sığınıyorum. Teslim olursa 3 gün ceza alır, şeriatın kestiği parmak acımaz. Gelip teslim olsaydılar, bizim yüreğimize su serperlerdi. Yavrumuz gelsin adalete sığınsın, teslim olsun, başka bir şey demiyorum. Yavrumuz diyorum, çünkü ben her şeyden önce insanım, acılı bir babayım.” Anne Şükriye Acı da “Can çekişen insanları ölüme terk etmek insanlık değil, annelik içgüdüsü hiç değil” diye isyan etti.