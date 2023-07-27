Türkiye’ye uzanan kirli elleri kırmakta kararlıyız

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Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bünyesine katılan 2 bin 89 yeni polis memurumuzla Emniyet teşkilatımız daha da güçlenecektir. Ekonomide elde ettiğimiz başarıların, ticarette yakaladığımız ivmenin, turizmde ardı ardına gelen güzel haberlerin, terör örgütlerine karşı verdiğimizbaşarılı mücadeleninkazanımların baş aktörlerinden biri mensubu olduğunuz emniyet teşkilatıdır.

TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİK

Önceki hafta cumartesi günü tarihimizin en büyük ihanetlerinden olan 15 temmuz darbe girişiminin 7’nci yıldönümünü geride bıraktık. Üstünden 7 değil, 70 yıl da geçse 15 Temmuz’u unutmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik.

FETÖ’nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Bölücü terör örgütüne katılım neredeyse durma noktasına geldi. Eğer bugün Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Dereler’de bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde bunları yok ediyorsak işte bunun faili sizlersiniz. Sizlerin kahramanlığı, sizlerin başarısı. İnanıyorum ki, bu inlere onları mahkum edecektir. Bundan sonraki süreçte de Güneydoğu, Doğu bütün buraları bu teröristlerden temizliyoruz, temizleyeceğiz. Örgütü sadece sınırlarımız içerisinde değil, Irak ve Suriye sahasında da başını kaldıramaz hale getirdik. Türkiye’ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız terör örgütlerini, ülkemize yönelik bir tehdit unsuru olmaktan tamamen çıkarmaktır.

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VİCDAN PUSULANIZDAN AYRILMAYIN

Polislik mesleğine ilk adımını attığını bugün aynı zamanda hayatınızda yeni bir safhaya geçiyorsunuz. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken, asla sınırları aşmayın. Meslek hayatınız boyunca kanundan, hukuktan, ahlaktan ve sizlere daima doğru yolu gösterecek vicdan pusulanızdan ayrılmayın.”

SUÇ İŞLEYEN, HUZURU BOZAN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR

Türkiye’de belli çevrelerin özellikle seçim döneminde istismar ettiği göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu da terör örgütleriyle başarılı mücadeleden geçmektedir. Suriye’de ölümden kaçarak bizlere sığınan, bizi ensar olarak gören bu kardeşlerimize ne yazık ki ülkemizde ana muhalefetin yaklaşımı insani bir yaklaşım değildir, İslami bir yaklaşım hiç değildir. Suriye ve Irak’ta terör saldırıları devam ettikçe sığınmacıların kendi topraklarına dönmesi beklenenden daha fazla vakit alacaktır. Şu anda 500 bine yakın konutu oralarda inşa ediyoruz. Güvenlik ve istikrar sağlandıkça, gönüllü ve onurlu geri dönüşler artacaktır. Bunu Suriye’nin kuzeyinde gördük. Terörden arındırıp, güvenli hale getirdiğimiz yerleşim yerlerine şimdiye kadar 600 bine yakın sığınmacı geri döndü. Sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde yürütülen briket evler projesiyle 90 bine yakın aileye barınma imkanı sağlandı. 2 ay önce temelini attığımız konut projesi kapsamında ise 240 bin ailenin yani 1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz. Katar’ın finansman desteğiyle hayata geçirdiğimiz kalıcı konut projelerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan bu adımları kararlılıkla atarken, diğer taraftan düzensiz göçün engellenmesine yönelik çabalarımızı yoğunlaştırdık. Başta İstanbul olmak üzere, büyükşehirlerimizde denetimler sıkı bir şekilde yapılıyor. Turizm, yatırım, eğitim, sağlık amacıyla ülkemize gelenlere veya geçici koruma altında olanlara yönelik menfi yaklaşımımız söz konusu değildir. Türkiye ve Türk ekonomisine katkı sağlayan herkese kapımız açıktır. Suça karışanlar, toplumun huzurunu bozanlar ile illegal olarak ülkemizde bulunanlar ise sınır dışı ediliyor. Son 2 ayda 36 bin düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 16 bini sınır dışı edildi. Kalanların işlemleri devam ediyor. Bu meseleyi kültürümüze, inancımıza, hukuka ve hakkaniyete uygun bir şekilde hal yoluna koyacağız.

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GÜVENLİĞİMİZDEN TAVİZYOK

Mazlumları rengine, kökenine, dinine göre yargılamak bize yakışmaz. Batıda kendi insanımızı tehdit eden yabancı düşmanı fikirlere meyletmek bize yakışmaz Burada da çizgimiz son derece nettir. Ne güvenliğimizden taviz vereceğiz, ne vatandaşımıza sıkıntıya sokacağız, ne de milletimize lütfen buna dikkat edin Boraltan Köprüsü faciası gibi utançlar yaşatacağız. Mazlum ve mağdura kucak açarken gerçekçi politikalarla yasa dışı göç sorununa kalıcı çözümler üretmeyi sürdüreceğiz.

340 BİN EMNİYET PERSONELİ GÖREV YAPIYOR

Bir taraftan Polis teşkilatımızı FETÖ’cü unsurlardan temizlerken, aynı zamanda Emniyet hizmetlerinde sıkıntıya mahal vermedik. Darbe girişiminden bugüne toplam 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiği kesildi. Teşkilatımızı güçlendirmek için 31 bin çarşı ve mahalle bekçisi aldık. Komiser yardımcısı, polis memuru ve sivil personel olarak ise toplam 128 bin personel alımı gerçekleştirildi. Böylece farklı unvanlarda toplam 158 bin 682 personel alımı yaparak emniyet teşkilatımızın eskilerini, eksiklerini fazlasıyla giderdik. Hali hazırda 340 bin emniyet personelimiz görev yapıyor. Güvenlik sistemimizi nitelikli insan kaynağıyla, yeni uzmanlık birimleriyle, teknik kapasiteyle sürekli geliştiriyoruz. Bunun neticelerini başta terörle mücadele olmak üzere güvenliğimize dair her konuda bizzat tecrübe ediyoruz.

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GELİN MÜZEYİ ZİYARET EDİN

Özel Harekat Başkanlığı ve Harekat Dairesi Başkanlığına yönelik yapılan kalleşliği hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacağız. 15 Temmuz gecesi 253 vatan evladını şehit verdik. Şehitlerimiz arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Sadece Gölbaşı’nda 51 kahramanımız şehit edildi. Şehitlerimizden geriye kalan eşyalar o gece orada yaşanan vahşetin, FETÖ’cülerin canavarlığının boyutunu bizlere hatırlatmaktadır. İnsanlık böyle bir ihanet, böyle bir alçaklık görmemiştir.

YÜZÜNÜZ VARSA GELİN SÖYLEYİN

Hal böyle iken 15 Temmuz’a kontrollü darbe iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Buradan ayrıca kendilerine şu çağrıyı yapmak istiyorum; 15 Temmuz’da sizler televizyon karşısında kahvenizi yudumlarken bu milletin evlatlarının nasıl bir mücadele verdiğini görmek istiyorsanız gelin hemen yanı başımızdaki müzeyi ziyaret edin. Türkiye’nin o gece nasıl büyük bir badire atlattığını, istiklal ve istikbali uğrunda, milletimizin ne bedeller ödediğini gelin burada görün. 15 Temmuz’la ilgili yalanlarınızı, iftiralarınızı FETÖ’cülere destek veren beyanlarınızı şayet yüzünüz varsa gelin mücadeleler verildiğini gelin burada görün. Yüzünüz varsa gelin burada da söyleyin. Siyasi hesaplarla masum ilan ettiğiniz FETÖ’cü mankurtların Türk milletine yaşattığı acıları, gelin burada kendi gözlerinizle görün.