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Türkiye’ye sıfır atık övgüsü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#Sıfır Atık
Türkiye’ye sıfır atık övgüsü
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 07:00

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nin girişimi ve Birleşmiş Milletler (BM) Roma merkezli Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde düzenlenen “Uluslararası Sıfır Atık Günü” başlıklı panelde Türkiye’ye övgü geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da kutlama mesajı yayınladığı panelde konuşan BM-Habitat Cenevre Ofisi Direktörü Graham Alabaster, “Bu çok önemli bir an çünkü Aralık 2022’de Türkiye hükümetinin girişimi ve diğer üye ülkenin katılımıyla BM Genel Kurulu 30 Mart’ı Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan eden bir kararı kabul etti” dedi. UNEP Avrupa Direktörü Arnold Kreilhuber de şunları söyledi: “’Sıfır Atık’ hareketinin öncülerinden biri olan Türkiye’yi takdir ediyorum. Özellikle Sıfır Atık Danışma Kuruluna da başkanlık yapan Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Türkiye’nin sağladığı güçlü destekten çok memnunuz.” Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de, “Bu konuda Türkiye’de 21 milyon kişiye eğitim verildi, 5.9 milyon ton sera gazı emisyonu önlendi, 185 bina ya da kampüste sıfır atık yönetim sistemine geçildi” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#Sıfır Atık

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