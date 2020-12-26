‘Türkiye’ye gelişlerde PCR testi zorunlu’

UÇAĞA BİNDİRİLMEYECEKLER

Twitter’dan açıklama yapan Bakan Koca şunları kaydetti: “Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurtdışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç doğmuştur. 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile, 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye’ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.

MUTASYON ÖNLEMİ

Öte yandan son dönemde İngiltere’deki vaka artışları ile ilişkili olduğu belirtilen mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün Danimarka ve Güney Afrika’da da görüldüğü bildirilmiştir. Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan ve Türkiye’ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününde yapılacak olan ikinci testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır.”

OCAK’TA 550 BİN DOZ BİONTECH AŞISI GELECEK

Bakan Koca, BioNTech aşısıyla ilgili müjdeyi verdi: “BionTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu paylaşmıştım. Bu gece (dün) 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir. Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim.”