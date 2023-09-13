Türkiye’nin yardım eli Libya’ya ulaştı! Sahra hastanesi çalışmalarına başladı

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Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sel felaketinden ardından Türkiye harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığının desteği ile AFAD, emniyet, jandarma, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler ve insani yardımlar Libya’ya ulaştı. Ekiplerin sel felaketinde en çok etkilenen Derna kentinde afetzedelere yardım edecek. UMKE ve UMKE ATAK ekipleri tarafından Derna’da kurulan Sahra hastanesinde yaralılara müdahalenin edilirken, aynı zamanda sahada sağlık taraması yapılıyor.

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