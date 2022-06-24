Haberin DevamÄ±

MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde devam eden orman yangÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelisi 34 yaÅŸÄ±ndaki Sacit Ayhan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adli makamlarca tutuklandÄ±. Sacit Ayhan'Ä±n yakalanmasÄ±nda MuÄŸla Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki 'Kadro' isimli Ã¶zel eÄŸitimli kÃ¶pek de kullanÄ±ldÄ±.

'KADRO', BENZÄ°N VE TÄ°NER KOKULARINA DUYARLI

Golden Retriever cinsi, 7 yaÅŸÄ±ndaki yangÄ±n tespit kÃ¶peÄŸi 'Kadro', kundaklama ÅŸÃ¼phesi olan orman yangÄ±nÄ±nda hassas burnuyla tarama yaptÄ±. 'Kadro', yanÄ±cÄ± maddenin dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ noktayÄ± belirledi. YangÄ±n tespit kÃ¶peÄŸi 'Kadro'nun tepki verdiÄŸi noktada 2 benzin bidonu bulundu. Benzin bidonlarÄ±ndan yola Ã§Ä±kan jandarma, ÅŸÃ¼phelinin kimliÄŸini tespit etti.

Haberin DevamÄ±

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N TEK YANGIN TESPÄ°T KÃ–PEÄžÄ°

Mazot, benzin, tiner gibi yanÄ±cÄ± maddelerin kokusunu alarak yer tespiti yapan 'Kadro', ile yangÄ±nlarÄ±n kundaklama sonucu Ã§Ä±kÄ±p, Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± belirleniyor. Kundaklama sonucuna ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise 'Kadro', kullanÄ±lan yanÄ±cÄ± maddeler ile ilgili nokta atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±yor. 'Kadro', bu Ã¶zelliÄŸi nedeniyle TÃ¼rkiye'nin tek yangÄ±n tespit kÃ¶peÄŸi olarak biliniyor.Â

Ã–zel aparatlar kullanÄ±larak eÄŸitimi gÃ¼ncel tutulan 'Kadro', bir ÅŸÄ±rÄ±nga ucu ile damlatÄ±lan benzinli noktayÄ± saniyeler iÃ§inde tespit edip bÃ¶lgeye oturuyor. Jandarma personeli ise belirlenen noktadan Ã¶rnek alarak, yanÄ±cÄ± maddenin iÃ§eriÄŸi hakkÄ±nda bilgi ediniyor.