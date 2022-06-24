Son dakika... Marmaris yangınında 3'üncü gün... Havadan müdahale yeniden başladı

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Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele son sürat devam ediyor. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise havadan müdahale yeniden başladı. Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi. Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı. İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor. Yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. İşte Marmaris yangınında dakika dakika yaşanan gelişmeler...

TÜM KARELER Marmaris yangınında yürek yakan görüntüler Haberin Tüm Görselleri

06:00 METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNU AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güney Ege'de rüzgarın batı ve kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Marmaris'te bugün en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olacak. Nem oranı ise en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olarak tahmin ediliyor.

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03:55 ANKARA İTFAİYESİ MARMARİS'E HAREKET ETTİ

Marmaris'te devam eden orman yangınına karşı mücadelede bir destekte Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız" dedi.

00:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan BE-200 CS amfibi uçağı 11 kişilik ekiple Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.

00:33 BAKAN YANIK: BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN 200 BİN TL AKTARDIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangınla mücadelede Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi paylaşarak, "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200 bin TL aktardık" dedi.

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Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Muğla Marmaris’te devam eden orman yangınına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi. Yangınla mücadele eden ekiplerin anlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hazır giyim malzemelerinin dağıtımına AFAD iş birliğinde başladık. Süreci yakından takip ederek vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.

23:30 BAKAN KOCA YANGINDAN ETKİLELEN VATANDAŞLARIN SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. Bunlardan 12’si olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var"

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23:09 EVLERİ TAHLİYE EDİLEN AİLELERE 3 BİN TL ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin de katıldığı Afet Koordinasyon Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda yangına ilişkin sayılar paylaşıldı. 61 hava aracının yangına müdahale ettiği ifade edilirken, 1012'si orman işçisi olmak üzere 3 bin 214 personelin de sahada olduğu belirtildi. Sahada 730 aracın da yer aldığı açıklandı.

Yangın bölgesinde yarın sabah saatlerinde rüzgarın 60-70 km hızla esmesini beklediklerini söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınla birlikte rüzgar hızının daha da yükselebileceğini ifade ederek, “Bu arazide fırtına oluşturacak neredeyse. Yarın öğleye kalmadan yangını kontrol altına almak istiyoruz. Yangını İçmeler’e ulaşmadan durdurmak için ekipleri yerleştirdik” dedi.

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131 hane ve 435 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Bakan Kirişci, “Temennimiz yarın bu yangının neticelenmesi. Rüzgar olmasa daha iyi olurdu ama ümitsiz değiliz. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Evleri tahliye edilen ailelere 3’er bin TL ödeme gerçekleştiriliyor” diye konuştu.