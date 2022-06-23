Marmaris yangınıyla ilgili son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti!

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.’nın suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında.

Orman yangınının başladığı Küfre mevkisinde yakalanan şüphelinin olay anında alkollü olduğu da öğrenildi.

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GEÇMİŞTEN GELEN TİCARİ ANLAŞMAZLIK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, gelişmeyi şöyle aktardı:

32 yaşındaki S.A isimli şüpheli yakalandı ve Marmaris'i ateşe verdiğini kabul eti. Yakalandığında da yanında iki benzin bidonu vardı. İfadesinde Küfre Koyu mevkiinde bir taşınmazla ilgili ailesiyle geçmişten gelen ticari anlaşmazlığı olduğunu söyledi.