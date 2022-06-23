Son dakika... Marmaris'teki orman yangınında son durum! Mücadelede ikinci gün...

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Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele son sürat devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak söndürme çalışmalarına yeniden katıldı. Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde önceki gün çıkmış, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmıştı. İşte dakika dakika Marmaris'teki yangınla ilgili yaşanan gelişmeler...

TÜM KARELER Marmaris yangınında yürek yakan görüntüler Haberin Tüm Görselleri

07.30 MARMARİS'TE YANGINA HAVADAN MÜDAHALE

21 Haziran günü Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alandı başlayan yangın 36. saatine girerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı. Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris’te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.

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03:20 OGM: 2 BİN 604 PERSONEL, 253 ARAZÖZ, 26 SU TANKERİ GÖREV YAPIYOR

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangına toplam 2 bin 604 personelin, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç ile müdahale edildiğini bildirdi. Ayrıca, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopterin ve 14 uçağın yangına müdahale edeceğinin bilgisini verdi.

01:45 YANGININ GÖNÜLLÜ KAHRAMANLARI

Marmaris’te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan “Yelken Gönüllüleri” ekibi, sloganları “Ateş beklemez” doğrultusunda yangın bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Yangının başlamasının hemen ardından bir araya gelen gönüllüler Değirmenyanı mevkiinde devam eden alevlere müdahale ederek, yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyor.

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Yelken Gönüllüleri üyesi Soner Kasap, “Dün gece saat 03.00’ten beri çalışmalara destek veriyoruz. Sahadayız ve devam ediyoruz” dedi.

Toprak ve taş zeminde yatarak dinlenen gönüllülerden Sertaç Soğancı ise, Yelken Gönüllüleri olarak alevleri söndürmek için uğraş verdiklerini, ormanı korumak için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

20:54 BAKAN KİRİŞCİ OLAY YERİNDEN SON DURUMU AKTARDI

CNN Türk canlı yayınına katılarak son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tam yangının olduğu yerde, Orman Genel Müdürlüğü mobil izlemenin bulunduğu Küfre Koyu'ndayız. Alınması gereken tüm önlemler alındı. Hava sıcaklığının ve rüzgarın artmasıyla birlikte belirli bölgelerde anormal yangın oluştu. Bütün hava ve yer araçlarımız buralara yönlendirildi. Bizim gece görüş özelliği taşıyan hava araçlarımız 4 Temmuz itibarıyla envanterlerimize girmiş olacak" dedi. Meteorolojik verileri paylaşan Bakan Kirişci, "Sabah 6-9 arası rutubet yüzde 91 olarak görülüyor. Sabah ve akşam 18:00 arasındaki saatler bizim için son derece kıymetli. Bu 3 saatte rüzgarın bugün yaşadığımız sıkıntı gibi olmayacak" diye konuştu. Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Kirişci, "İstediğiniz ülkenin helikopter ve uçak envanterine rahatlıkla bakıp Türkiye'nin envanteriyle karşılaştırabilirsiniz. Eğer geçen yıldan ders alınmadılar diyorlarsa matematikle bir problemleri var demektir" ifadelerini kullandı.

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Gözden Kaçmasın Bakan Kirişci'den Marmaris yangınıyla ilgili açıklama Haberi Görüntüle

20:31 KİRİŞCİ: VATANDAŞLARIN MADDİ ZAİYATI YOK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği Değirmenyanı mevkisindeki çalışmaları takip etti. Alevlerin arasından kurtarılan ’Tarçın’ isimli köpeği kucağına alıp seven Bakan Kirişci, bölge halkıyla da sohbet edip taleplerini dinledi.

Yangınla alakalı son durumu da aktaran Kirişci, "Yangının dünkü seyrini ifade etmiştik. Bugün gün içerisinde oldukça iyi gidiyordu, ancak belli yerlerde sıcaklığın anormal artışından kaynaklı olarak olumsuzluklar var, inşallah oralar da kontrol altına alınacak. Hem hava hem de kara araçlarmız çok şükür iyi düzeyde, tek bir ağacımız tek bir dalımız bile yanmasın istiyoruz. Şu ana kadar vatandaşımızın herhangi bir maddi zaiyatı yok, tahliye konusunda zamanında alınan önlemlerimiz vardı" dedi.

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19:47 YANGIN KRİZ MERKEZİ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILIYOR

Marmaris yangınının yönetildiği kriz merkezini, yaklaşan alevler nedeniyle tedbir amacıyla boşaltma işlemi başlatıldı. Kriz merkezi alanında bulunan iş makineleri, araçlar ve helikopter başka bölgelere kaydırılmaya başlandı.