Türkiye’nin Kültür Yolu güzellikleri

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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin bugüne kadar farklı fotoğraflarla Almanya’dan ABD’ye, Rusya’dan Güney Afrika’ya, Hindistan’dan Zambiya’ya, Katar’dan Arjantin’e 20’nin üzerinde ülkede sergilenen Türkiye Güzellikleri Sergisi, bu yıl Kültür Yolu Festivalleri’nde vatandaşlarla buluşacak. Festivallerin ilk durağı Adana’da Ramazanoğlu Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başlayan fotoğraflar, 15 kentin ardından Kültür Yolu Festivalleri’nin yapılacağı son kent Antalya’da Cumhuriyet Meydanı’nda hem Antalyalılar hem turistlerle buluşacak.





Selahattin Sönmez Anıtkabir, Ankara

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR

Sergide aralarında Hürriyet foto muhabirlerinin de bulunduğu 31 usta fotoğrafçıdan 39 fotoğraf yer alıyor. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 39 yıldır aralıksız düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasında ödül alan kareler Türkiye’nin görsel tarihine not düşüyor. Bu yarışma organizasyonuna 2018 yılından bu yana ülke tanıtımına katkı sunmak adına “Türkiye Güzellikleri” ayrı bir yarışma olarak eklendi. Her yıl 5 binden fazla eserin katıldığı yarışmada ödül alan fotoğraflardan oluşan dev arşivden seçilen kareler, farklı seçkilerle dünyanın farklı kentlerine taşındıktan sonra bu yıl sanatı, kültürü, tarihi, tek bir noktada birleştirmeyi başaran Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ne taşındı.





Emrullah AKGÜN Afyonkarahisar Kalesi

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GÖRSEL ZENGİNLİĞİMİZ

Bugüne kadar dünyanın farklı kentlerinde ilgi çeken fotoğrafların, ülkenin en büyük kültür ve sanat etkinliği haline gelen Kültür Yolu Festivalleri’yle Türkiye’de vatandaşlarla buluşmasının önemini anlatan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “Türkiye Güzellikleri fotoğrafları ülkemizin tanıtımı adına yurtdışında pek çok kez görücüye çıktı. Kültür Yolu Festivalleri sayesinde şimdi Erzurum’un Palandöken’i Trabzon’a, Trabzon’un Sümela Manastırı Nevşehir’e, Nevşehir’in balonları İstanbul’a, İstanbul’un Kız Kulesi, Şanlıurfa’ya Şanlıurfa’nın Kümbetevleri Antalya’ya taşınacak. Ülkemizin sahip olduğu görsel zenginlik, bu sergi sayesinde Kültür Yollarını süsleyecek” diye konuştu.





Selçuk Şamiloğlu Nemrut Dağı Adıyaman

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SERGİDE FOTOĞRAFI OLAN İSİMLER

Ahmet Faruk Sarıkoç, Ahmet Aslan, Ahmet Turan Kural, Ali Mermertaş, Beytullah Eles, Cem Öksüz, Gülin Yiğiter, Erdem Şahin, Ekrem Kalkan, Emrah Gürel, Emrullah Akgün, Ercan Arslan, Esengül Alıcı, Hasan İçel, İsa Cıda, İsa Terli, İsmail Serhat Şahin, Levent Kulu, Mehmet Aslan, Meriç Aktar, Metin Öztürk, Ozan Güzelce, Rıza Özel, Selahattin Sönmez, Selçuk Şamiloğlu, Seymen Bozarslan, Sinan Çakmak, Soner Kılınç, Ufuk Turpcan, Ünal Çam, Tolga Adanalı.





İsmail Serhat ŞAHİN Kocaeli Gölcük