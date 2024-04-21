Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme: Duygu Nebioğlu'na gelen 'baba 'Erol'la ilgili mesaj dikkat çekti

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Göksel Özdoğdu ile 63 yıl önce hayatını birleştiren Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

ANNESİNE ULAŞMAK İÇİN MÜGE ANLI'YA KATILDI

Açtığı babalık davasında DNA testiyle ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, şimdi de annesi Suphiye Orancı’ya ulaşabilmek için harekete geçmiş ve Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

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ANNE BULUNDU AMA KONUŞMADI

Müge Anlı'ya çıktığı ikinci programda aldığı Nebioğlu, aldığı haberle sarsılmıştı. Anlı'nın izleyicilerinden biri Suphiye Orancı'nın Almanya'daki evine gitmişti. Kapıya çıkmak yerine diafondan konuşmayı tercih eden Orancı: 'Kocam evde bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez.' dedi. Müge Anlı, "Aslında sadece telefon numaralarımızı bırakmak istemiştik ama Suphiye hanım bu teklifi reddetti" demiş ve Anlı'nın söylemlerine göre aranan anne, daha sonra polis çağırmıştı.

KARDEŞLERİN KİMLİĞİNDE BABA ADI 'EROL' YAZIYOR

Müge Anlı'nın 'Dilara'nın baba adı kimlikte Erol yazıyor' demesi üzerine Duygu Nebioğlu, 'Hepimizin nüfusunda baba adı Erol yazıyor. Erol diye birini tanımıyoruz.' dedi. Konu üzerine kayıp annenin çocukluk arkadaşı yayına bağlanarak, Erol hakkında bildiklerini söylemişti.

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"EROL'UN ADI ORADAN GELİYOR"

Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen fakat ismini vermek istemeyen başka bir izleyici ise yayına bağlanarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Aslında konuşmak istemiyorum ama yine de Duygu için bir şeyler anlatmak isterim. Ben Suphiye'nin çocukluk arkadaşıyım. Suphiye, asil, çok güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı benim. Onu seneler sonra bile düşünürdüm, programda görünce bu benim arkadaşım Suphiye dedim. Çok iyi bir kızdı. Kalbindeki iyiliği hiç kaybetmedi. Ama baktım hayat yolunda bayağı savrulmuş. Doğru düzgün bir aile yaşantısı yoktu. Ona sahip çıkan yoktu. Bu sahipsizlik uzun süre sürmüş. Hep bir aidiyet duygusu yaşamak için, bir şeyler yapmış. Erol, mahallenin delikanlısıydı. Onunla bir süre çıktılar. Daha sonra duyduğumuza göre Suphiye'nin çocuğu olmuş. Çocuğu sonra götürüp Erol'un annesine bırakmış. Anne görünce çok sevinmiş. Erol'un ismini nüfusa koyması oradan geliyor diye düşündüm.

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Müge Anlı'nın 'Furaye'nin babası Erol'du diyordunuz' sorusu üzerine ismini vermek istemeyen arkadaş: 'Erkek çocuğu diye biliyorum ve o çocuğun baba tarafına verildiğini biliyorum. Onlar da buradan taşındı. Daha sonraları Suphiye bize geldi. Ailesinin yanına gidemedi. Ben şaşırmıştım o zaman kimsesiz olduğuna.' şeklinde yanıt verdi.

Anlı'nın, 'Erkek çocuğu olduğuna emin misiniz?' sorusuna ise 'Ben hiçbirini görmedim. Sadece Suphiye'nin bir çocuğu olmuş Erol'un evine bırakıp gitmiş diye duydum.' cevabını verdi.

ŞAŞIRTAN İDDİA: BALMUMCU'DA RESTORANI VARDI

Annesine ulaşmak için her yolu deneyen Duygu Nebioğlu, sosyal medyadan kendisine gelen 'ihbar' mesajlarını da yayınladı. Erol isimli şahısla ilgili gelen "Kızım … Sitesinde o tarihte lüks restoranı olan Balmumcu'da babasının evi Bebek'te deniz seviyesinde dairesi olan kişi Erol … olabilirmiş. O tarihlerde Erol bekardı…" mesaj ise tartışma konusu oldu.

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