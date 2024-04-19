Suphiye Orancı, İbrahim Tatlıses'in filmlerinde figürandı.... 'Baban Uğur Dündar değil, ünlü bir sanatçı'

Güncelleme Tarihi:
DUYGU Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu DNA testiyle ispatlamasının ardından, ablası Dilara Gülaltan’ın da Uğur Dündar’a babalık davası açtığı ortaya çıkmıştı. Dündar biyolojik baba olmadığının Adli Tıp raporuyla kanıtlandığı açıklamasını yaptı, Gülaltan ise o rapora itiraz ettiklerini söyledi. Dün “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına konuşan Gülaltan, babasının Uğur Dündar olduğunu kendisine annesi Suphiye Orancı’nın söylediğini açıkladı: “Ben ‘Babamı öğrenmek istiyorum’ dediğimde, babamın şu anda davalık olduğum beyefendi (Uğur Dündar) olduğunu söyledi. O kadar detay verdi ki, bunlar dava dosyasında olduğu için açıklayamıyorum.”
Adli Tıp raporu tahrip edilemez
Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar, Sözcü TV’ye konuştu: “Benimle ilişki yaşadığını söyleyen kadını hiç tanımıyorum. Kendimden çok eminim, DNA raporu da bunu tescilledi.” Dündar, Duygu Nebioğlu’nun “Adli Tıp raporunun manipüle edildiğini düşünüyoruz” sözlerine de yanıt verdi: “Hiç kimse Adli Tıp’ın raporunu tahrip edemez. O raporda imzası bulunan bilim insanlarına da hakaret kabul ederim.”
KAPISINDAN KOVDU: ‘KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ’
Müge Anlı, dünkü programında Suphiye Orancı’nın Almanya’daki evinin bulunduğunu açıkladı. Programın izleyicilerinden biri, eve gidip kapıyı çalarak Orancı’yla görüşmek istedi, ancak “Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil” yanıtını aldı. “Aslında sadece telefon numaralarımızı bırakmak istemiştik ama Suphiye Hanım bu teklifi reddetti” diyen Anlı, Suphiye Orancı’nın “Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez” dediğini ve kapısına gelen kişiyi polis çağırarak uzaklaştırdığını söyledi.
TATLISES’İN FİLMLERİNDE FİGÜRANDI
Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan Suphiye Orancı’nın gençlik yıllarında İbrahim Tatlıses’in sinema filmlerinde figüranlık yaptığı ortaya çıktı. Orancı, Tatlıses’in başrolünde olduğu “Yalan” (1982), “Yorgun” (1983), “Sarhoş” (1986) ve “Aşıksın” (1988) filmlerinde figüran olarak rol almış. “Aşıksın”da spor salonuna giden ve İbrahim Tatlıses hayranı olan bir kadını canlandıran Orancı, “Sarhoş”ta da hemşire rolüne hayat vermiş.
Suphiye Orancı, 1986 yapımı “Sarhoş” filminde hemşireyi oynadı.