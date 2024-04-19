Suphiye Orancı, İbrahim Tatlıses'in filmlerinde figürandı.... 'Baban Uğur Dündar değil, ünlü bir sanatçı'

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DUYGU Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu DNA testiyle ispatlamasının ardından, ablası Dilara Gülaltan’ın da Uğur Dündar’a babalık davası açtığı ortaya çıkmıştı. Dündar biyolojik baba olmadığının Adli Tıp raporuyla kanıtlandığı açıklamasını yaptı, Gülaltan ise o rapora itiraz ettiklerini söyledi. Dün “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına konuşan Gülaltan, babasının Uğur Dündar olduğunu kendisine annesi Suphiye Orancı’nın söylediğini açıkladı: “Ben ‘Babamı öğrenmek istiyorum’ dediğimde, babamın şu anda davalık olduğum beyefendi (Uğur Dündar) olduğunu söyledi. O kadar detay verdi ki, bunlar dava dosyasında olduğu için açıklayamıyorum.”

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Dündar’la görüştüğünü dile getiren Dilara Gülaltan, “Uğur Bey yanımda olduğunu söyledi. ‘Beni manevi baban olarak görebilirsin’ dedi. Davamız devam ediyor, o konuda da anlayışlı olduğunu söyledi. Dilekçe verdik, tekrar DNA örneği alınmasını talep ettik” dedi. Öte yandan programı arayan ve Suphiye Orancı’nın eski bir arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep Birinci isimli kadın, Dilara Gülaltan’ın babasının ünlü bir sanatçı olduğunu iddia etti. Birinci, Gülaltan’a “Suphiye’yle 35 yıl önce arkadaştık. Senin baban başka bir ünlü isim” dedi. Müge Anlı, söz konusu sanatçının adını yayında açıklayamayacaklarını söyledi, Gülaltan da “Ekranda söylemeyin, yeterince mağdur olduk ama ne olur bize yardım edin” dedi.

Dilara Gülaltan’la görüşen Uğur Dündar, “Son derece terbiyeli, iyi aile terbiyesi almış biri. Anne ve babasını bulma konusunda elimden geleni yapacağımı söyledim. Onun adına üzülüyorum, adına asla dava açmayacağım” dedi.

Adli Tıp raporu tahrip edilemez



Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar, Sözcü TV’ye konuştu: “Benimle ilişki yaşadığını söyleyen kadını hiç tanımıyorum. Kendimden çok eminim, DNA raporu da bunu tescilledi.” Dündar, Duygu Nebioğlu’nun “Adli Tıp raporunun manipüle edildiğini düşünüyoruz” sözlerine de yanıt verdi: “Hiç kimse Adli Tıp’ın raporunu tahrip edemez. O raporda imzası bulunan bilim insanlarına da hakaret kabul ederim.”

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KAPISINDAN KOVDU: ‘KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ’

Müge Anlı, dünkü programında Suphiye Orancı’nın Almanya’daki evinin bulunduğunu açıkladı. Programın izleyicilerinden biri, eve gidip kapıyı çalarak Orancı’yla görüşmek istedi, ancak “Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil” yanıtını aldı. “Aslında sadece telefon numaralarımızı bırakmak istemiştik ama Suphiye Hanım bu teklifi reddetti” diyen Anlı, Suphiye Orancı’nın “Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez” dediğini ve kapısına gelen kişiyi polis çağırarak uzaklaştırdığını söyledi.

TATLISES’İN FİLMLERİNDE FİGÜRANDI

Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan Suphiye Orancı’nın gençlik yıllarında İbrahim Tatlıses’in sinema filmlerinde figüranlık yaptığı ortaya çıktı. Orancı, Tatlıses’in başrolünde olduğu “Yalan” (1982), “Yorgun” (1983), “Sarhoş” (1986) ve “Aşıksın” (1988) filmlerinde figüran olarak rol almış. “Aşıksın”da spor salonuna giden ve İbrahim Tatlıses hayranı olan bir kadını canlandıran Orancı, “Sarhoş”ta da hemşire rolüne hayat vermiş.

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Suphiye Orancı’nın, başrollerini İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar’ın paylaştığı “Aşıksın” filminde oynadığı ortaya çıktı.