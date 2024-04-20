Duygu Nebioğlu'nun şaşırtan 'erkek kardeş' iddiası

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TÜRKİYE’NİN konuştuğu kadın Suphiye Orancı’yla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Orancı’nın dört kızını henüz çok küçükken Antalya’daki bir aileye bırakıp kaçtığı, kızlarından Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı babalık davasıyla ortaya çıkmıştı. Ardından diğer kızı Dilara Gülatan, babasının Uğur Dündar olduğunu öne sürerek dava açmıştı. Konu gündüz kuşağı programlarına taşınırken, yayınları arayan birçok kişi şaşırtıcı iddialarda bulundu. Dün Müge Anlı’nın programına bağlanan bir kadın, Orancı’nın bir de oğlu olduğunu öne sürdü: “Ben Suphiye’nin çocukluk arkadaşıyım. Suphiye asil, güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı. Doğru düzgün bir aile yaşantısı yoktu, ona sahip çıkan yoktu. Erol mahallenin delikanlısıydı, onunla çıktıklarını söylemişti. Ondan bir çocuğu olduğunu duyduk. Çocuğu sonra Erol’un annesine bırakmış. Doğan bebek erkekti. Olay sonrası Erol’un ailesi mahalleden taşındı.”
Hep ünlülerle birlikteydi
Suphiye Orancı’nın arkadaşı olduğunu iddia eden Zeynep isimli bir kadın da Müge Anlı’nın programına bağlanarak bildiklerini anlattı: “Annesinden çok yakınan bir insandı. Bana ikizlerinin Metin Akpınar’dan olduğunu söylemişti. Çok klas bir kadındı, Etiler’de takılırdı. Ünlü bir Yeşilçam oyuncusu ona bir mekânda doğum günü partisi yapmıştı. Annesinin yüzünden ünlü isimlerle çıktığını söylemişti. O doğum günü yapan kişi yüzünden hapse girmiş. Konu hırsızlık diye biliyorum. Birlikte olduğu kişinin parasını çalmış. Parasını çaldığı kişi de o Yeşilçam oyuncusuydu. Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil, şarkıcı. Suphiye hep ünlülerle, işadamlarıyla birlikteydi.”