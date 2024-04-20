Duygu Nebioğlu'nun şaşırtan 'erkek kardeş' iddiası

Haberin Devamı

TÜRKİYE’NİN konuştuğu kadın Suphiye Orancı’yla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Orancı’nın dört kızını henüz çok küçükken Antalya’daki bir aileye bırakıp kaçtığı, kızlarından Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı babalık davasıyla ortaya çıkmıştı. Ardından diğer kızı Dilara Gülatan, babasının Uğur Dündar olduğunu öne sürerek dava açmıştı. Konu gündüz kuşağı programlarına taşınırken, yayınları arayan birçok kişi şaşırtıcı iddialarda bulundu. Dün Müge Anlı’nın programına bağlanan bir kadın, Orancı’nın bir de oğlu olduğunu öne sürdü: “Ben Suphiye’nin çocukluk arkadaşıyım. Suphiye asil, güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı. Doğru düzgün bir aile yaşantısı yoktu, ona sahip çıkan yoktu. Erol mahallenin delikanlısıydı, onunla çıktıklarını söylemişti. Ondan bir çocuğu olduğunu duyduk. Çocuğu sonra Erol’un annesine bırakmış. Doğan bebek erkekti. Olay sonrası Erol’un ailesi mahalleden taşındı.”

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Duygu Nebioğlu , Sevgi Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın en büyük ablaları Furaye de suskunluğunu bozdu. “Aramızda Kalmasın”a konuşan Furaye, zorlu çocukluk yıllarının ardından kendine mutlu bir hayat kurmayı başardığını, hemşire olduğunu ve düzeninin bozulmasını istemediğini söyledi: “Ben kardeşlerim gibi şanslı değildim. Onlar iyi ailelere evlatlık verildi. Ben 15 yaşına kadar yurtlarda kaldım. Her şey benim için daha zor, ağır ve travmatik geçti. Onca zor yılların ardından hayata tutundum. İyi olmak için çok çabaladım. Ve başardım, ayakta kaldım. İnsanlara faydamın olduğu, çok sevdiğim bir mesleğim var. Sağlıkçıyım. Ülkeme faydalı bir vatandaşım. Bir kedim, huzurlu, mutlu, mütevazı bir hayatım var. Kardeşlerimin kalbi kırık, onların bu mücadelesine hak veriyorum. Ben yaralarımı deşmek, bazı şeyleri araştırmak, bilmek istemiyorum. Buna hazır değilim. Belki de artık hiç gerek yok. Kardeşlerimle görüşüyorum. Onlar benim canım. Duygu çok hassas, kırılgan ve iyi niyetli. Anneme kızgın değilim. Nefret etmiyorum. Ama çok kırgınım. Bizimle görüşmek isterse ne yaparım bilmiyorum, bilemiyorum.”

Suphiye Orancı gençliğinde filmlerde figüranlık yapmıştı.

Hep ünlülerle birlikteydi

Suphiye Orancı’nın arkadaşı olduğunu iddia eden Zeynep isimli bir kadın da Müge Anlı’nın programına bağlanarak bildiklerini anlattı: “Annesinden çok yakınan bir insandı. Bana ikizlerinin Metin Akpınar’dan olduğunu söylemişti. Çok klas bir kadındı, Etiler’de takılırdı. Ünlü bir Yeşilçam oyuncusu ona bir mekânda doğum günü partisi yapmıştı. Annesinin yüzünden ünlü isimlerle çıktığını söylemişti. O doğum günü yapan kişi yüzünden hapse girmiş. Konu hırsızlık diye biliyorum. Birlikte olduğu kişinin parasını çalmış. Parasını çaldığı kişi de o Yeşilçam oyuncusuydu. Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil, şarkıcı. Suphiye hep ünlülerle, işadamlarıyla birlikteydi.”