Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Tandır cinayeti davasında ceza yağdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erzurum’da deprem Çevre illerde de hissedildiErzurum’da deprem! Çevre illerde de hissedildi#Deprem
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
CHPli Özkoça tepki: Ben gülmüyorum Terörle mücadeleyi anlatıyorumCHP'li Özkoç'a tepki: Ben gülmüyorum! Terörle mücadeleyi anlatıyorum #Bakan Soylu
Meteoroloji duyurdu: İstanbul dahil çok sayıda kente uyarıMeteoroloji duyurdu: İstanbul dahil çok sayıda kente uyarı#Meteoroloji
Doğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı İlk kez DHAya anlattıDoğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı! İlk kez DHA'ya anlattı#İstanbul
Türkiyenin kanını dondurmuştu Tandır cinayeti davasında ceza yağdıTürkiye'nin kanını dondurmuştu! Tandır cinayeti davasında ceza yağdı#Kayseri
Bakan Dönmezden kış saati açıklamasıBakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması#11.Türkiye Enerji Zirvesi
Ruslar ve Avrupalılar akın ediyor... 2022 için görüşmeler şimdiden başladıRuslar ve Avrupalılar akın ediyor... 2022 için görüşmeler şimdiden başladı!#Koronavirüs
Parmak izim ve kan grubum orijinal...'Parmak izim ve kan grubum orijinal...'#Gülşah Saraçoğlu
Avcılarda korkunç olay İntihar sanıldı cinayet çıktıAvcılar'da korkunç olay! İntihar sanıldı cinayet çıktı#İstanbul
Kadir İnanırın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı Ameliyat edildiKadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı! 'Ameliyat edildi'#Kadir İnanır
Yaşadıkları Türkiyenin kanını dondurmuştu Ayşegülden acı haberYaşadıkları Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Ayşegül'den acı haber#Cinsel İstismar
Ümit Karandan maç sonu Mesut Özile tepki Bu saygısızlığa gerek yoktuÜmit Karan'dan maç sonu Mesut Özil'e tepki! "Bu saygısızlığa gerek yoktu!"#Galatasaray
Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun Akılalmaz dolandırıcılık…Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun! Akılalmaz dolandırıcılık… #İzmir
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Tandır cinayeti davasında ceza yağdı

#Kayseri#Firdevs Öztürk#Cinayet
Türkiyenin kanını dondurmuştu Tandır cinayeti davasında ceza yağdı

KAYSERİ'de kardeşi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk’ü (52) iple boğarak öldürüp cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan (52), 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan (20) ise 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Turhan’ın eşi tutuksuz sanık Nejla Turhan (43) ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Haberin Devamı

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı.

Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

İlgili haber

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürkü öldürdü Sözleri kan dondurdu... Koku çıkmasın diye...Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü öldürdü! Sözleri kan dondurdu... 'Koku çıkmasın diye...'Haberi Görüntüle

4’ÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI

Davanın görülen 4’üncü duruşmasında tüm sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya ölen çiftin şikayetçi oğullarından Yusuf Turhan salonda bulunurken, cezaevinde olan A.T. ise SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Gözden Kaçmasın

Mavi bereli o şehit kızı artık komando Baba bak başardım...Mavi bereli o şehit kızı artık komando! 'Baba bak başardım...'Haberi Görüntüle

SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan’ı, ‘kardeşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bedirhan Turhan’ı ise 2 farklı olaydan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Nejla Turhan’ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Gözden Kaçmasın

Bakan Soyludan CHPli Özkoça çok sert tepki Ben gülmüyorum, terörle mücadeleyi anlatıyorumBakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a çok sert tepki! 'Ben gülmüyorum, terörle mücadeleyi anlatıyorum'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Firdevs Öztürk#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale
Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

#Seda Yüz