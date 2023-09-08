Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG, ADASO'ya teslim edildi

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Yerli ve milli elektrikli aracın teslimatı, ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç tarafından gerçekleştirildi. TOGG'un Türkiye'nin renkleri serisinde zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham alan gemlik mavisi renkteki araç, ADASO'ya teslim edildi.

KURA ÇEKİLDİ

TOBB öncülüğünde 81 ilden 365 oda ve borsa başkanı için bir kura çekimi gerçekleştirdiğini belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, “ADASO olarak kura çekimimiz neticesinden yerli ve milli aracımızı teslim aldık. TOGG, Türkiye'nin geleceğine ışık tutan önemli bir projedir ve ADASO olarak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. TOBB Yönetim Kurulu’nda olan görevim neticesinde TOGG baştan sona takip etme, inceleme fırsatım oldu. Bu büyüklükte bir vizyonu ortaya koymak ülkemize kazandırmak cidden çok büyük bir iş. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TOBB Başkanım Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bakanlarımıza ve tüm TOGG çalışanlarına, tüm yatırımcı kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yerli ve milli otomobilimizi ülkemizin sanayi ve ekonomisine katkı sağlayacak şekilde kullanmayı hedefliyoruz." dedi.

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HAYIRLI OLSUN

ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, teslim töreni sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u teslim almanın gururunu yaşıyoruz. Bu önemli aracın ADASO'ya teslim edilmesi, ülkemiz sanayisinin ve üretiminin gücünü bir kez daha göstermektedir. Odamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Türkiye'nin otomotiv sektöründe kendi yerli markasını yaratma hedefinin, uzun yıllardır süren büyük bir çaba sonucu gerçekleştiğini belirten Meclis Başkanı Uçurum, TOGG'un bu başarısının, ülkenin teknolojik ve endüstriyel potansiyelinin en iyi örneklerinden biri olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda, bu önemli adımın Türk sanayisinin uluslararası alandaki rekabet gücünü artıracağını ve ülkeyi daha da ileri taşıyacağını vurguladı.

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