Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi... Yeni öğrencilerini bekliyor

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LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da tercih dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde geleceğin iletişim ve medya çalışanlarını bekleyen Demirören Medya ve Teknoloji MTAL, Türkiye’nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim veriyor. Lisedeki öğrenciler, mesleğin duayen isimleri ve sektörün tanınmış profesyonelleriyle derse girerken Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi kurumlarda da mesleklerini öğreniyor.

18 KİŞİLİK SINIFLARDA HAZIRLIK

Öğrenciler, Doğan Hızlan ve İlber Ortaylı gibi duayen isimlerle buluşup edebiyat ve tarih üzerine yaptıkları sohbetlerle eğitim alıyor. Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümü olan lisede, basılıdan dijital medyaya, televizyondan podcast’e, sosyal medyadan YouTube’a her alanda kapsamlı bir müfredatla dünya standartlarında çağdaş eğitim veriliyor. 18 kişilik sınıflarda ilk yıl ana dili İngilizce olan öğretmenlerden İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenciler, aynı yıl ikinci yabancı dili de öğrenmeye başlıyor.

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SEKTÖRÜN USTALARINDAN DERS

Hazırlık sınıfı sonrasında gazetecilik bölümünde; haber toplama ve yazma, editörlük, haber fotoğrafçılığı, redaksiyon, medya tarihi, mizanpaj, gazetecilik etiği gibi derslerle birlikte web ara yüzü tasarımı, sosyal medya içerik üretimi, dijital medya editörlüğü, kurgu ve seslendirme dersleri de bulunuyor. Radyo-Televizyon alanındaysa haber toplama ve hazırlama, muhabirlik gibi derslerin yanı sıra televizyon programcılığı, dijital medyada görsel medya üretimi, kameramanlık, animasyon, nesne canlandırma, kısa film, görsel efekt teknikleri, senaryo, sinema tarihi, kamera ses ve ışık uygulamaları, diksiyon gibi dersleri yine sektörün önde gelen isimleri veriyor.

AB ÜLKELERİNDE STAJ İMKÂNI

İlk yıl toplam 30 öğrenci kabul eden okul, çeşitli uluslararası denklik programlarıyla da işbirliği yapıyor. Öğrenciler Avrupa Birliği akreditasyon programları kapsamında mesleki stajlarının büyük bir kısmını Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 12’nci sınıf öğrencilerine, yurtiçi ya da yurtdışında üniversite eğitimi alabilmeleri için özel bir üniversite hazırlık programı da uygulanması planlanıyor.

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MÜFREDAT: ROBOTİK KODLAMA, YAPAY ZEKÂ

- LİSENİN özel ve alanında tek müfredatı, öğrencilerin Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde öğrenim görmelerini sağlayacak şekilde geliştiriliyor. Bu yıl müfredata robotik kodlama, medyada siber güvenlik, yapay zekâ gibi teknoloji üzerine dersler eklendi. Ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının garantilenmesi için de diğer mesleki ve teknik liselerinden farklı olarak, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersler mezuniyete dek verilmeye devam edecek.Okuldaki AR-GE merkezinde arttırılmış sanal gerçeklik ve metaverse, dijital medya ve ‘yeni’ gazetecilik üzerine projeler için de imkânlar sağlanıyor.

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BAŞARI DOLU İLK YIL

- OKULUN ilk yılında FIRST Robotics Competition Türkiye (FRC) yarışmasına katılan robotik takımı, finallere kalarak büyük bir başarı elde etti. Takım, 2024 yılında Amerika’da yapılacak robotik yarışmasında da ülkemizi temsil edecek. Uzman Matematik ve Bilim Olimpiyatları koordinatörleri ve Oxford’lu öğretmenlerle kurulan matematik ve bilim olimpiyatları takımı da hazırlıklarını sürdürüyor.

YURT, SERVİS, BURS, İŞ

- İSTANBUL dışından okulu tercih edecekler için yurt imkânı sunulurken, öğrencilerin yemek, servis, kaynak kitapları ve okul kıyafetleri Demirören Medya tarafından karşılanıyor. Medya eğitimi için gerekli teknik olanaklar da ücretsiz sağlanıyor. Liseliler, Demirören Medya’nın stüdyo, kamera gibi olanaklarından faydalanırken, özel atölye çalışmalarına da katılabiliyor. Ayrıca Demirören Medya MTAL, başarılı öğrencilerine burs verirken Demirören Medya içindeki Türkiye’nin en büyük medya markalarında istihdam olanağı sağlıyor.

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