Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Kurmay Albay Gökçen Fırat, YAŞ kararlarıyla tuğamiral rütbesine yükseltildi. Böylece TSK’da ilk kez bir kadın kurmay albay amiral rütbesine terfi ettirildi. Fırat, aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın savaş gemisi komutanıydı.

GÖREV YERİ BELLİ OLDU

Resmi Gazete’de yer alan atama kararına göre Tuğamiral Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı.

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KOMUTANI VE DEVRELERİ İLK KADIN AMİRALİ ANLATTI

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK), Deniz Kuvvetleri’nde Kurmay Albay olan Gökçen Fırat tuğamiralliğe yükseltildi. Türk tarihinin ilk kadın amirali olan Fırat’ı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya sorduk. Yaycı, emrinde de görev yapan Fırat’ı Hürriyet’e şu sözlerle anlattı:

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TEĞMENLİĞİNDEN BERİ TANIRIM

“Gökçen Fırat’ı teğmenliğinden beri tanırım. Kendisiyle çalıştım, gerçek bir denizcidir ve deniz subayıdır. İlk kadın subay gemi komutanıdır. Yurtdışında Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsil etmiştir. TSK’ya büyük hizmetler yapacağına canı gönülden inanıyorum. Mavi Vatan için de önemli sembol ve devrim niteliğindedir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil, Türk tarihinin de ilk kadın amiralidir. Bu devrimi yapanları da kutluyorum. Mavi Vatan’ın çok önemli savunucusu olacağına inanıyorum. Liyakat konusunda en ufak bir şüphe yoktur. Amiral olmayı tüm özellikleriyle hak etmiştir. Ona bu hakkı teslim edenleri de kutlarım. Mavi Vatan için hayırlı, uğurlu olsun.”

POZİTİF VE SAYGILI

Hürriyet, TSK’nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat’ı yakından tanıyan isimlere de ulaştı. Deniz Harp Okulu’nda birlikte okuduğu ve sonraki yıllarda birlikte sahada görev yaptığı arkadaşlarına göre Gökçen Amiral, sınıfın en başarılı ve çalışkan öğrencilerinden biriydi. Fırat’ı “İnanılmaz azimlidir” ifadeleri ile tanımlayan arkadaşları, “Hep güler yüzlü ve pozitifti. İyi bir insan ve insancıldır. Biraz çekingendir. Gökçen Amiral, astına da üstüne de saygılıdır. Tam bir askerdir. Pırlanta gibi bir insandır. İş odaklı biridir. Gökçen Komutan emeklerinin karşılığını aldı” diyerek övgü dolu sözlerle anlattı.

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DONANMADA KAPTANLIK YAPTI

- Gökçen Fırat, 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Ailesi Konya Meramlı. 1998’de Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu.1998-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli birliklerinde görev yapan Fırat, TCG Yavuz fırkateyninde Sualtı Silahları Subaylığı ve Denizaltı Savunma Harbi Subaylığı görevlerini yaptı.

2003-2005 yıllarında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2’de Türkiye’nin ilk kadın gemi komutanı olarak görev aldı. Karargâh subaylığı eğitimi de alan Fırat, kurmay oldu. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargâhlarında da çeşitli görevleri üstlendi. Norveç’teki SACT Müşterek Harp Merkezi’nin ardından geçen sene İngiltere’deki MC Northwood Deniz Komutanlığı’nda görevlendirilerek TSK’yı yurtdışında da başarıyla temsil etti.