İşte 100. yıl ordusu

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) komuta kademesinin şekillendiği YAŞ kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri iki yıl süre ile uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023’ten, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023’ten geçerli olarak emekliye sevk edildi.

ORGENERAL AVSEVER EMEKLİYE AYRILDI

Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini de yürüten Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi. TSK’nın yeni bir numarası Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak oldu. Orgeneral Gürak, 2’nci Ordu Komutanlığı görevini yürütüyordu. 24 Aralık 2021’de dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmişti.

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KARA VE HAVA DEĞİŞTİ DENİZ YERİNDE KALDI

TSK’nın komuta kademesinde de değişikliğe gidildi. Orgeneral Avsever’den boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, yerine Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise görevinde kaldı.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI GÜRAK









Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Metin Gürak, 20 Ağustos 1960 tarihinde Mardin’de doğdu, 1981’de Kara Harp Okulu, 1982’de Topçu ve Füze Okulu, 1985’te Kara Havacılık Okulu, 1990’da Kara Harp Akademisi, 1996’da Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni bitirdi. Gürak, 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından derdest edildi ve Akıncı Üssü’ne götürüldü. Daha sonra diğer komutanlarla birlikte ertesi gün kurtarıldı. 2020’den bu yana 2. Ordu Komutanlığı’nı yürütüyordu.

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‘MAVİ VATAN’A İLK KADIN AMİRAL









Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Kurmay Albay Gökçen Fırat, tuğamiral rütbesine yükseltildi. Böylece TSK’da ilk kez bir kadın kurmay albay amiral rütbesine terfi ettirildi. Fırat, aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın savaş gemisi komutanıydı.

YENİ ÜYELERLE İLK YAŞ









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de yapılan YAŞ toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan katıldı. YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şûra toplantısında ilk kez yer aldı.