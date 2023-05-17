Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 'Özdemir Bayraktar'ın adı verildi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yapılan havacılık ve uzay lisesinin açılış törenine katıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin ile Bakanlık, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve okul çalışanları açılışa katıldı.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimin geçmişteki uygulamalarla yetersiz hale getirildiğini belirterek, "28 Şubat sürecinde 'katsayı' uygulamasıyla bu amaca ulaştılar. Amaç, akademik olarak başarılı olan öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaştırılması, böylece mesleki eğitimin çökmesi, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağına erişilememesi ve nihayetinde Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını sekteye uğratmaktı. 1999 yılında yürürlüğe giren 'katsayı' uygulaması, o vesayet odaklarının direnmeleriyle gecikti ve ancak 2012 yılında kaldırıldı" diye konuştu.

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Savunma sanayisi alanında gelişmelere rağmen, daha önce bu konuda hiçbir eğitim verilmediğini dile getiren Bakan Özer, SSB iş birliğinde ilk kez kapsamlı bir model geliştirdiklerini söyleyerek, "Türkiye'de ilk örnek olan istihdam garantili, yükseköğrenimi de kapsayan, dönüşte tekrar istihdamı içerisine alan ve alandaki uzmanların da derse girme imkanını sağlayan modeldi. 28 Şubat sürecinde, mesleki eğitimden akademik olarak başarılı öğrencilerin uzaklaştırdığı trend tersine çevrildi. Mesleki eğitim, ilk kez yüzde 1'lik başarı biriminde öğrenci almaya başladı. O güzel örnek, ' ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' örneği diğer alanlara sirayet etmeye başladı" ifadelerini kullandı.Bakan Özer, okulun ismine ilişkin, "Dün gece aklıma geldi. Hatta sabah sordum okulun ismini. 'Uzay ve Havacılık Meslek Lisesi'ydi ama buraya isim vermemiz lazımdı. Bayraktar kardeşlerin babası, uzay ve havacılık alanında ilk yerli ve milli imalatı yapmak için çok zorluklar altında çalışan ve o evlatları yetiştiren Özdemir Bayraktar 'ı rahmet ve minnetle anarken; ismini de okulumuza veriyoruz. Artık bu okulun ismi 'Özdemir Bayraktar Uzay ve Havacılık Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'. Biz ne kadar vefalı olursak o isimler yaşayacak, bu ülke istikametinden dönmeden yoluna devam edecek" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de okuldan mezun olan öğrencilerin önemli yetkinliklere sahip olmasını arzuladıklarını belirterek, "Uçak bakımı konusunda çok sayıda meslek lisesi var ama burası biraz daha özel. Öğrencilerimiz, edindikleri kabiliyetler, tecrübeler ve yeteneklerle inşallah ülkemizde aranan eleman durumuna gelecek. İdealimiz budur ve bu ideal doğrultusunda Bakanlığımız, şirketlerimiz ve Başkanlığımızla el ele yürümeye kararlıyız. Burada bir başarı hikayesi yazmaya kararlıyız. İnşallah ilk mezunlarımızı verdiğimiz gün, onların niteliklerini gördüğümüzde 'Elhamdülillah çok iyi bir iş başarmışız' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü'nün de imzalandığı törende Bakan Özer, Demir ile birlikte okulu gezdi.