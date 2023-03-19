Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz

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Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizin stratejik ürünleri arasında yer alan bor madeninin katma değerini 300 kat artıracak tesisimizin açılışında bir aradayız.

Ülkemizin ilk dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır. bor karbür, özellikle zırh alanında, savunma sanayinin vazgeçilmezidir. Tesisimizde yapılacak 1000 ton üretim iki bin kata kadar varan değer artışı sağlayacaktır.

Savunma sanayimizin ihtiyaçları başta olmak üzere gizli açık ambargoların hamle kayıplarını iyi biliyoruz. Sadece Eti Maden'de yapılan çalışmalar bile başarının konusudur.

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Ferrobor tesisimiz de bu sene içinde hizmete girecektir. Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız.

Türkiye her gelişme ve gelişmiş ülke pazarlarına yakınlığı, insan gücü ve hammadde imkanı ile avantajlı bir yerde duruyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz.

Tüm dünyayı saran koronavirüsten sonra asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin arasında kaldık. Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların acıları yüreğimizi yakıyor. Hayatını kaybeden tüm canlarımıza rabbim merhameti ile muamele eylesin.

Bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan konteyner kentlerle bir an önce vatandaşlarımızı şu kar ve kışta açıkta bırakmayacağız.

"1 YIL İÇİNDE KONUTLARIMIZI BİTİRECEĞİZ"

Milletçe kol kola vererek Allah'ın izni ile bu felaketin izlerini sileceğiz. Vatandaşlarımızdan bir yıl müsaade istedim. İnşallah 1 yıl içinde konutlarımızı bitireceğiz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak.

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"BABA, BİZİ BUNLARA BIRAKMA"

Vatandaşımızın "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğunuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar can derdinde.

Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile bölgeyi dolaştık. Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyor. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak bize haramdır.

Deprem bölgesindeki yaraları sararken, yeni şehirlerimizi inşa ederken diğer projelerimizi de ihmal etmiyoruz. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili onlardan biridir.

Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz. Ülkemizi, taşıması-üretimi ile doğal gaz merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Akkuyu Nükleer Santral de bunlardan biridir. Ana muhalefet ve yanındakiler Akkuyu'yu gezmek istiyor; arkadaşlarımıza 'gezdirin' diyorum. Gidip geziyorlar, beğeniyorlar, sonra da 'yaptırmayacağız' diyorlar. Yeşil enerji noktasında adımlar atıyoruz, bunlar ise 'yaptırmayacağız' diyor. Yarın elektrikler bunların döneminde nasıl kesiliyorsa yine aynı noktaya düşeriz.

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Yusufeli Barajı da bunlardan biridir. Yeşil enerji barajıdır. Bu baraj sulamada da istenildiği şekilde kullanılacak bir kaynaktır. Güneş ve rüzgar başta olmak üzere çok iyi bir yerdeyiz.

Dünyada artık parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Göreve geldiğimizde yüzde 20 idi savunma sanayinde bizim potansiyelimiz. Şimdi yüzde 80. Nereden nereye. Daha da pekiştireceğiz.

Dostlarımızla tek yürek, tek bilek olarak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Ne söz verdiysek hepsini Cumhur İttifakı olarak tek tek hayata geçireceğiz.