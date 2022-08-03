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Türkiye’nin ‘en sevdiği’ köşk restore ediliyor

#Arnavut Hayreddin Bey Köşkü#Restorasyon#Yeşilçam
Türkiye’nin ‘en sevdiği’ köşk restore ediliyor

Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban ve Neşeli Günler gibi milyonların severek izlediği Yeşilçam filmlerine mekân olan Yeşilköy’deki Arnavut Hayreddin Bey Köşkü restorasyona girdi. Yeni ismi Darcan Köşkü olan tarihi bina restore edilerek, eski ihtişamlı günlerine kavuşacak.

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BAŞROLLERİNİ Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’nin oynadığı Süt Kardeşler filminde Paşa Baba’nın konağı; başrollerini Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen ve Müjde Ar’ın oynadığı Tosun Paşa filminde İskenderiye’nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey’in köşkü; başrollerini Münir Özkül, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel, Mürüvvet Sim’in oynadığı ‘Turşu sirkeyle mi, limonla mı daha iyi olur’ repliğiyle hafızalara kazınan Neşeli Günler filminde Adile Naşit’in evi olarak bildiğimiz Arnavut Hayreddin Bey Köşkü restorasyona girdi.

Türkiye’nin ‘en sevdiği’ köşk restore ediliyor

KÖŞK, BİRİNCİ DERECE KORUMA GRUBUNDA

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Restorasyon çalışmalarını üstlenen Sinem Necipoğlu Mimarlık’ın kurucusu Sinem Necipoğlu, “Tarihi Darcan Köşkü, İstanbul’un birinci derece koruma grubundaki yapıları arasında yer alıyor. Tarihi yapıların restorasyon çalışmalarında, yapının kültürel değerini oluşturan öğelerin korunması kritik bir unsur. Yeşilçam’ın birçok filmine ev sahipliği yapan Darcan Köşkü’nün restorasyonunda da çalışmalarımızı köşkün özgünlüğüne sadık kalarak sürdürüyoruz” dedi. Birinci derece koruma grubuna dahil tarihi ahşap köşkün rölöve ve restitüsyonunun, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını söyleyen Necipoğlu, “Yürüttüğümüz her projede güven, fonksiyonellik ve estetik kriterleri bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Projelere çözüm odaklı yaklaşıyor ve gelecek dönemde gerek ticari gerekse kültürel kapsamda daha fazla çalışmada yer almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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Türkiye’nin ‘en sevdiği’ köşk restore ediliyor

Türkiye’nin ‘en sevdiği’ köşk restore ediliyor

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#Arnavut Hayreddin Bey Köşkü#Restorasyon#Yeşilçam

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