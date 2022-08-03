Hayatı filmle değişti

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Lâl Kablan (21), 3 yaşındayken babasını kaybetti, en büyük destekçisi annesi oldu. 11 yaşındayken izlediği filmde gördüğü Harvard Üniversitesi, daha o yaşta hayallerini süslemeye başladı. SEV Üsküdar Amerikan Lisesi’nden tam burslu mezun olduktan sonra Harvard, Grinnell, North Carolina gibi iyi üniversitelerden kabul alan Kablan, ‘Can Dostum’ filmiyle filizlenen hayalinin peşinden giderek Harvard’ı seçti. Harvard Üniversitesi Lâl Kablan’a eğitim ücretinin yanı sıra yurt, Türkiye’ye ulaşım için uçak bileti ve sağlık sigortasını da kapsayan bir burs verdi. Harvard’da davranışsal iktisat eğitimi alan Lâl Kablan, eğitim yaşamındaki başarılarında annesi Gülten Kablan’ın da büyük payı olduğunu söyledi. Lâl Harvard’a okumaya gitmeden önce, birlikte yaptıkları el işi takıları internet üzerinden satan Gülten Kablan, kızının eğitimi için birçok farklı işte çalıştı.

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‘ASLA KENDİNE ACIMA’

Lâl, çocukluğunu ve Harvard sürecini şöyle anlattı: “Benim hayatımdaki en büyük itici güç hep annem olmuştur. Babamın vefatından ve finansal durumumuzun bozulmasından sonra hem kendimi hem de annemi tabiri caizse ‘kurtarma’ hedefim vardı. Benim için burssuz okumak gibi bir seçenek yoktu, bu sebeple gece gündüz çalıştım. Babamı kaybettikten sonra annem beni ‘Asla kendine acıma’ diye büyüttü. Harvard hayali bende çok küçük yaşta başladı. 11 yaşında annemle birlikte ‘Can Dostum’ filmini izliyorduk. Okulda hademelik yapan bir gencin aslında matematik dehası olmasını anlatan o filmi seyrederken anneme, ‘Burası hangi okul çok güzelmiş’ diye sorduğumu hatırlıyorum. Oranın Harvard Üniversitesi olduğunu öğrendiğim andan itibaren de, ‘Acaba oraya nasıl gidebilirim?’ diye düşünmeye başladım.

‘ANNEM ARABASINI SATTI’

Ortaokulu Terakki Vakfı Okulları’nda okudum ve burslu değildim. Annem okul masraflarımı arabasını satarak karşıladı. Lisede artık burs kazanmalıydım. Harvard hayalim olduğu için Amerikan ekolünde eğitim almak istedim, SEV Üsküdar Amerikan’da burslu okudum. Harvard’dan burslu olarak kabul aldığımı öğrendiğim gün en mutlu günümdü. Annemle sevinç çığlıklarımızı duyan komşular kapıyı çalıp ‘İyi misiniz’ diye kontrole geldiler.”

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‘MENTORLUK YAPACAĞIM’

Pandemiden dolayı ilk yılı uzaktan eğitimle tamamlayan Lâl Kablan, “Şu an eğitimime davranışsal iktisat alanında devam ediyorum, ekonomi ve psikoloji çift ana dal yapma noktasında ilerliyorum. Aynı zamanda üniversitede Fransızca da öğreniyorum, bu da bir yan dal programı şeklinde yapılıyor. Bu yaz Harvard Business School’un İstanbul’daki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma Merkezi’nde staj yapıyorum. Aynı zamanda Harvard’daki birinci sınıflara mentorluk yapacağım bir program için seçildim” dedi.

SINAVLARDAN FAZLASI GEREK

Yurtdışı bursları için liseye başlar başlamaz çalışmak gerektiğini söyleyen Lâl Kablan, “Harvard’a burslu kabul için ön plana çıkmamı sağlayan, yaptığım başvuru sırasında üniversiteye sunduğum akademik notlar kadar sosyal etkinlikler, katıldığım ve lideri olduğum kulüpler oldu. 10’uncu sınıfın yazında ekonomi ve sosyoloji alanında ‘kadın istihdamının değişimi ve dönüşümü’ araştırma grubunda çalışmıştım. Bu çalışmalar kabul ve burs sürecinde çok etkili oldu. Mezun olduktan sonra hayalim akademik alanda ilerlemek ve belki Türkiye’ye dönüp kadına şiddete karşı eğitim odaklı bir vakıf kurmak” diye konuştu.