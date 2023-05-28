Türkiye'nin dört bir yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutlandı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,16'lık oy oranı ile tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Türkiye'nin birçok noktasında çok sayıda vatandaş ülkenin birçok noktasında sokaklara akın etti.

Sokakta yürüyerek ve araçlarının camlarından çıkarak Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarını sallayan vatandaşlar sloganlar attı, şarkılar söyledi. Kimi vatandaşlar da konvoy oluşturarak sloganlar eşliğinde hep birlikte yürüdü.

İşte yurdun birçok noktasından gelen sevinç tabloları:

ÜSKÜDAR:

Cumhur İttifakı taraftarları, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri’nde Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini Türk bayrağı ile partilerinin flamalarını taşıyarak ve meşaleler yakarak Üsküdar Sahili'nde kutladı. Gruplar, Üsküdar Meydanına çıkan yollarda konvoy oluştururken, trafik bazı noktalarda tamamen durdu. Türk bayrakları, Cumhur İttifakına üye partilerin bayrakları ve meşalelerle meydana çıkanlar, Üsküdar Sahil ve çevresinde şarkılar ve sloganlarla sevinç gösterisinde bulunuyor.

Haberin Devamı

KARS:

Oy kullanımının saat 17.00'de sona ermesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının yüksek çıkmasıyla, araçlı ve yaya olarak ellerinde Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alanlar, Kars'ın en işlek caddelerinden olan Faikbey Caddesi'ndeki parti binası önünde bir araya geldi. Partililer yolu trafiğe kapatıp davul zurnayla halay çekti. Araçlarına binen bazı partililer de cadde ve sokaklarda araçlarıyla şehir turu atıp kutlama yaptı.

TOKAT:

Sandıkların açılmasından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat'ta yüzde 66,38 oy almasının ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve parti flamalarıyla Tokat Cumhuriyet Meydanı'na akın etti.

Haberin Devamı

Cumhuriyet Meydanı'nda araçlarına astıkları Türk bayrağı ve parti flamalarıyla gelen vatandaşlar kutlama yaptı. Kutlama sırasında renkli görüntüler oluşurken bazı vatandaşlar kamyonetlerin arkasına binerek kutladı. Meşaleler ve havai fişekler vatandaşların coşkusuna eşlik ederken Cumhuriyet Meydanı doldu taştı.

SAKARYA:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre zaferle tamamlamasının ardından Sakaryalı vatandaşlar, partinin il binası önüne akın etti. 7’den 70’e herkesin toplandığı caddede vatandaşlar ellerinde bayraklar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Sakarya’da Cumhur İttifakı’na gönül veren vatandaşların kutlamaları il binası önünde devam ediyor.

Haberin Devamı

KIRŞEHİR:

Kırşehirliler resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından sokaklara döküldü. Oy kullanma işlemlerinin son bulmasının ardından parti binası önünde toplanan vatandaşlar, parti müzikleri eşliğinde Cacabey Meydanı'na yürüdü. AK Parti milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Cumhur İttifakı'nın parti temsilcileri de vatandaşlarla birlikte yürüdü. Cacabey Meydanı'nda toplanan kalabalık davul zurna eşliğinde seçimi kutlarken, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da dinletildi.

Haberin Devamı

MALATYA:

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi yüzde 52 ile zaferle tamamlamasının ardından Malatya’da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kent sokaklarında vatandaşlar ellerinde bayraklar araçları ile konvoy oluşturdu. Şehir merkezine akın eden binlerce Cumhur İttifakı’na gönül veren vatandaşların kutlamaları devam ediyor.

ERZURUM:

Saat 17.00’da tamamlanan oy verme işleminden sonra sandıklarda yapılan sayımların ardından Erzurum’da AK Partililer başta olmak üzere Cumhur İttifakı’na destek veren vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi’ne akın etti. Araçlarla uzun konvoy oluşturan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar atan vatandaşların coşkusu saatlerce sürdü.

Haberin Devamı

GİRESUN:

Seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığında takip eden partililer sandık sonuçlarının gelmeye başlamasıyla kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığını görmeleri üzerine kutlama yapmaya başladı.

Parti binasında “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atılırken, vatandaşlar da parti binası önünde yoğunluk oluşturmaya başladı. Giresun'da yüzde 95’i açılan sandıklardan kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 64.74 oranında Recep Tayyip Erdoğan oy alırken, yüzde 35.26 oranında ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı.

MERSİN:

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde açılan sandık sayısı yüzde 96'lara ulaşırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52'nin üzerinde oy alarak seçimi önde götürüyor. Mersin'de de Cumhur İttifakı üyeleri, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte merkez Toroslar ilçesinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önüne akın ederek kutlamalara başladı.

Davul zurna eşliğinde 'Erdoğan' sloganları atıp şarkılar söyleyerek seçim sonuçlarını kutlayan kalabalık, Erdoğan'a destek verdi. Öte yandan seçimleri partisinin il başkanlığında takip eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de bir süre sonra toplanan kalabalığa hitap edeceği belirtilirken, Bakan Nebati'nin daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu yapacağı bildirildi.

DENİZLİ:

Denizli’de 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi sorunsuz olarak devam ederken, seçmenler erkenden sahaya indi. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce götürmesi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Denizli’de de coşkuyla karşılandı. Seçim sonuçlarının yavaş yavaş belli olmasıyla birlikte ilçeler dahil kent merkezinde tır ve araçlar konvoy yaparak eşsiz anlara neden oldu.

Kornalara basıp şehirde tur atan vatandaşlar, belirlenen noktalarda bir araya gelerek ellerindeki bayraklarla sevinçleri berber yaşadı. Çok sayıda ekipte kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye güvenlik önlemlerini artırdı.

GÜMÜŞHANE:

Sandıkların açılmasından kısa bir süre sonra ellerinde Türk bayrakları ve parti flamalarıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ve yöneticiler davul zurna ve müzik eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı. Meşalelerle birlikte vatandaşların halay halkasına giren AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, AK Parti Milletvekili Celalettin Köse ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’de coşkuya ortak oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99’unun açıldığı Gümüşhane’de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 78.71, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 21,29 oranında oy aldı. Gümüşhane bu sonuçla Bayburt’un ardından Recep Tayyip Erdoğan’a en fazla destek veren 2. il oldu. Kutlamaların ülke genelinde sonuçların kesinleşmesiyle birlikte artarak devam etmesi bekleniyor.

KASTAMONU:

2. Tur Cumhurbaşkanlığının resmi olmayan verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutlamak için vatandaşlar sokaklara akın etti. İl merkezinde vatandaşlar yüzlerce araçla konvoy oluşturdu. Kornalar çalarak Erdoğan'ın zaferini kutlayan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.

BİLECİK:

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri Bilecik'te resmi olmayan sonuçlara göre yüzde yüz sonuçlanırken, Türkiye genelinde de sandıkların yüzde 98'i açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, Bilecik'te de birinci parti çıktı. Seçimi AK Parti Bilecik İl Başkanlığında takip eden Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer büyük sevinç yaşadı. Burada İHA muhabirine duygularını anlatan Yıldırım, çok mutlu ve gururlu olduklarını anlatacak kelime bulamadığı söyledi.

ERZURUM:

Resmi olmayan sonuçlara göre Erzurum’da yaklaşık yüzde 73,55 oranından oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısını kutlamak isteyen vatandaşlar, şehrin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi’nde toplandı.

Şehir merkezindeki trafik sonuçların netleşmesiyle birlikte adeta kilitlendi. Meşaleler yakan ve halay çeken vatandaşlar, sürekli olarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" sloganlar attı.

MUĞLA:

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi yüzde 52 ile zaferle tamamlamasının ardından Fethiye’de vatandaşlar sokaklara akın etti. Fethiye sokaklarında vatandaşlar ellerinde bayraklar araçları ile konvoy oluşturdu. Fethiye’de Cumhur İttifakı’na gönül veren vatandaşların kutlamaları devam ediyor.

BİNGÖL:

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde tamamlayınca, Bingöl’de AK Parti SKM önünde toplandı. Gençlerden oluşan kalabalık davul, zurna, halaylar ve meşalelerle kutlama yaptı. AK Parti Bingöl milletvekillerinin de ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

MANİSA:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2. seçimi olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Cumhur İttifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde gitmesi üzerine Manisalılar sokaklara döküldü. Ellerinde AK Parti, MHP ve Türk bayrakları alan partililer Şehzadeler ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında buluşarak kutlamalara başladı. Araç konvoylarının da başladığı kentte yakılan meşaleler ve çalan müzikler eşliğinde partililer halaylar çekti. Dev Erdoğan fotoğraflarının açıldığı kutlamalarda tekbir sesleri ile Manisa sokaklarını inleten partililerin kutlaması devam ediyor.