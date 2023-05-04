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Türkiye’nin ABD Daimi Temsilcisi Kaymakcı ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı bir araya geldi

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#Avrupa Birliği#Avrupa Komisyonu#ABD
Türkiye’nin ABD Daimi Temsilcisi Kaymakcı ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 21:41

Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile bir araya geldi.

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Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu’nun İklim Değişikliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-AB İklim Değişikliği Diyaloğu, Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil dönüşüm, yeşil hidrojen üretimi, İklim Eylem Planı ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı toplantıları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun ilgili genel müdürlükleriyle Türkiye’nin İklim Değişikliği Başkanlığı arasında işbirliği yapılması, deneyim paylaşımı ve eşleştirme programları düzenlenmesi olanakları tartışıldı.

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#Avrupa Birliği#Avrupa Komisyonu#ABD

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