Türkiye’nin ABD Daimi Temsilcisi Kaymakcı ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı bir araya geldi

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Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu’nun İklim Değişikliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-AB İklim Değişikliği Diyaloğu, Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil dönüşüm, yeşil hidrojen üretimi, İklim Eylem Planı ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı toplantıları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun ilgili genel müdürlükleriyle Türkiye’nin İklim Değişikliği Başkanlığı arasında işbirliği yapılması, deneyim paylaşımı ve eşleştirme programları düzenlenmesi olanakları tartışıldı.