Türkiye’den sert tepki... Bu vahşeti durduralım

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* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “İsrail tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor. İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz...”

* Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır” ifadeleri yer aldı.

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* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!”

* İYİ Parti Lideri Meral Akşener: “İsrail’in terörle mücadele edeceğini beyan ederek başlattığı savaş; artık bir savaş olmaktan çıkmış ve Netanyahu terörü hâline gelmiştir.”

* Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Gazze’de hastane bombalayarak 500 masum canı katleden eli kanlı İsrail’i lanetliyorum.”

* Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Zalimsin! Katilsin! Barbarsın! Vahşisin İsrail!”

* Deva Partisi Lideri Ali Babacan: “İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Ahli Arab Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısı açık bir savaş suçudur.”

* Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Zalimin zulmüne engel olmak için Müslüman ülkeler ve Türkiye derhal harekete geçmelidir.”

MECLİS’TEN ORTAK SES

Gazze’ye düzenlenen hastane saldırısı üzerine TBMM Genel Kurulu, oturuma ara vererek ortak bildiri hazırlama kararı aldı. Verilen arada AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HEDEP Grup Başkanvekillerinin ortak imzasının olduğu bir bildiri hazırlandı. Genel Kurul salonunda okunan bildiride özetle şunlar kaydedildi: “ İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail’in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. TBMM’nin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını, tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz.”