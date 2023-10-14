Türkiye’den Gazze trafiği

Haberin Devamı

İSRAİL ve Gazze’de yaşananlar, doğrudan müdahil olduğu bir konu olmasa da NATO tarafından detaylı şekilde masaya yatırıldı. NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan İsrail’e yönelik olarak “orantılı güç kullanımı” mesajı çıkarken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de sivillere yönelik her türlü eylem ile sivil yerleşimi hedef alan her türlü saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Güler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, “Sivillere yönelik her türlü eylem ile sivil yerleşimi hedef alan her türlü saldırıları kınıyoruz. Gelinen noktada temel hedefimiz rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’deki çatışmanın diğer cephelere sıçramasının önlenmesi ve elbette çatışmanın gecikmeden sona erdirilmesidir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SAVAŞIN KURALLARI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, NATO savunma bakanlarına son durumla ilgili brifing verdiğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Güler’inkine paralel bir mesaj verdi. Stoltenberg, “Çatışma geliştikçe sivillerin korunması önem taşıyor. Bu durum müttefiklerce de açıkça ifade edildi. Savaşın kuralları var. Orantılılık talebi var. Bu birçok müttefik tarafından dile getirildi” diye konuştu. İsrail’in kendini savunma hakkı bulunduğu, müttefiklerin Hamas’ın aldığı rehineleri serbest bırakması çağrısı yaptığı ve İsrail’e düşman ülkelerin çatışmadan faydalanmayı düşünmemesi gerektiği de Stoltenberg’in vurguları arasında yer aldı.

Gazze’de evlerinden olan siviller gidecek güvenli bir yer arıyor.

FİDAN MISIR’DA

- HAMAS’ın abluka altındaki Gazze’den İsrail’e saldırısı ve İsrail’in yanıt olarak bir haftadır Gazze Şeridi’ni topyekûn uçaklarla vurmasının ardından tırmanan insani krizde Ankara diplomasi trafiğini hızlandırdı. İsrail ordusunun Gazze’yi hedef alan olası bir kara harekâtı öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Mısır’a gitti. Temaslarını bugün de sürdürecek olan Fidan’ın iki günlük ziyareti kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri başta olmak üzere Mısırlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmeler kapsamında Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi. Mısır, Gazze’nin dünyayla tek kara bağlantı noktası olan Refah Sınır Kapısı’na sahip olduğu için Gazzeliler için büyük bir anlam ifade ediyor.

Haberin Devamı

Diğer yandan Fidan dün de Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin’de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze’deki insani durum ele alındı.

Ortadoğu’nun kanayan yarası Filistin , cumartesi gününden bu yana yeniden ateş çemberinde. Hamas’ın saldırısının ardından Gazze gece gündüz İsrail ateşiyle bombalanırken sivil halk çaresiz.

SİVİLLERE YÖNELİK EYLEMLERE KINAMA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesinde aralarında Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un da olduğu çok sayıda isimle bir araya geldi. Güler, “Sivillere yönelik her türlü eylemi kınıyoruz” mesajı verdi.