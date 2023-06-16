Türkiye'de sel, Bodrum'da kuraklık alarmı

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Bodrum'u besleyen ve 2022'nin nisan ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyesi, her ikisinde de yüzde 42'ye geriledi. Azalan yağış ve turizm sezonunda artan nüfusla birlikte Bodrum'da su sıkıntısı yeniden gündeme geldi. Yaz döneminde barajlardaki su seviyesinin yetersiz olması nedeniyle su kesintileri yaşanabileceğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'un bahar döneminde çok fazla yağış almadığını belirterek, "8 aylık bir kurak dönem sonrasında şiddetli yağışların gözlendiği bir dönem içerisine girdik. Son 10 gün içerisinde özellikle Ankara, Denizli, İzmir, Samsun, Balıkesir gibi büyükşehirlerimiz kentsel alanlarda taşkın etkilerine maruz kaldı. Yağış rejimindeki düzensizlik nedeniyle bazı bölgelerde şiddetli ve kısa süreli yağışlar sellere dönüşüyor ve kentsel alanlarda zarara neden oluyor. Şiddetli yağışlar bir yandan rezervuarlarımızı doldurdu ama maalesef Bodrum bu örneğin dışında kaldı. Bodrum bu dönemde çok fazla yağış almadı" ifadelerini kullandı.

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'KENTSEL ALANLARDA CİDDİ SORUNLAR OLDUĞUNUN BELİRTİSİ'

Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mumcular ve Geyik barajlarında yüzde 40'lara varan bir doluluk var. Bu iki barajdaki doluluk, Bodrum'un içme suyu teminini sağlamaktan uzak. İklim değişikliğinin etkileri konusunda kentsel alanların altyapılarının iyileştirilmesi gerekiyor. Gerekli planlama ve yatırım çalışmalarının yapılması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağışlarda büyükşehirlerimiz adeta su parklarına döndü. Yüksek eğilimli ve yüksek kodlu şehirlerimizde ya da noktalarda su baskınlarının olması düşündürücü. Burada kentsel alanlarda ciddi sorunlar olduğunun belirtisidir."

'EŞ ZAMANLI DÜŞÜNMEK GEREKİYOR'

Altyapı sorunlarına da değinen Doç. Dr. Özçelik, "Bodrum'un tamamında kentsel altyapı sorunu var. İçme suyu temininden, kanalizasyona ve yağmur suyu drenaj hatlarına kadar sorunlar var. Bunların bir planlama içerisinde hep beraber ele alınıp, çözülmesi lazım. İlçede inşaat yasakları başladı, seçim dönemine de girildi. Bu nedenlerden dolayı altyapı sorunlarının çözülmesi yönünde çok fazla bir ümidim kalmadı. İçme suyu teminimizde rezervuarlarımızda yeterli su yok. İletim hatlarında binlerce patlama meydana geliyor. İçme suyu iletim hattı, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarını eş zamanlı düşünmek gerekiyor. Altyapı tamamlanmadan üstyapı yapılamıyor. Turgutreis- Akyarlar şeridi boyunca yapılan kanalizasyon hatları da bu bölgedeki turizm aktivitelerini olumsuz etkiliyor. Bundan kaynaklı turistler zorluklar yaşıyor" dedi.

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'SU KESİNTİSİ İÇİN ELVERİŞLİ BİR ORTAM VAR'

"Bodrum'da şu anda su kesintisi yaşamak için elverişli ortam mevcut" diyen Doç. Dr. Özçelik, "1'incisi rezervuarlarda suyumuz yok, 2'ncisi iletim hatlarında onlarca patlak meydana geliyor. Diğer taraftan da yaz aylarında nüfus artıyor. Bütün bunları beraber değerlendirdiğimiz zaman zaten çok büyük bir stres var. Bodrum'un kendi suyu büyük oranda tüketilmiş durumda. Geyik Barajı'na ilavelerle bu bölgenin yaz aylarındaki içme suyundaki temini aşılmaya çalışılıyor. Bodrum geçirimsiz bir yüzeye sahip olduğu için yer altı su kaynaklarını kullanmak çok elverişli değil. Yaz aylarında oteller de dahil çok sayıda yer, su temininin büyük bir bölümünü tankerlerle sağlıyor. Bu duruma kalıcı çözümler bulmak gerekiyor" diye konuştu.