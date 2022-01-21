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Türkiye'de ilkti! 10 yıl sonra anlattılar: Beni biraz sinirlendirdi...

#Uğur Acar#Yüz Nakli#Antalya

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz naklinin üzerinden 10 yıl geçti. Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ile Türkiye'nin ikinci yüz nakillisi Turan Çolan yıl dönümünde pasta kesti. Prof. Dr. Ömer Özkan, "Uğur, beni nakilden 6 ay önce ziyaret etti. Bazı sorular sorup, biraz sinirlendirdi. Naklini biraz öteledik ama sonrasında düşündük bu kadar önemli nakil için bu türden soruların sorulması çok normaldi" dedi.

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AÜ Hastanesi Organ Nakli Toplantı Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ile ikinci yüz nakillisi Turan Çolak'ın katılımıyla toplantı yapıldı; 10'uncu yıla özel pasta kesildi.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, toplantının çok anlamlı olduğunu söyledi. İlk yüz nakilli hastaların 10'uncu yılını doldurduğunu belirten Özkan, "Prof. Dr. Ömer Özkan hocam olmasaydı, bunu yapmak çok mümkün değildi. İlk yüz nakli daha çok ilgi çekti. Muhtemelen filmlerden hayata yansımasıydı. Öteki nakillerden çok faklıydı. Uğur ile birlikte güzel yıllar geçti. Ekibimize, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Çok şanslıyız. Bağış yapan ailelere de ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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'NAKİLLER HALA İLGİ ÇEKİYOR'

Türkiye'deki tıbbın gelişme seviyesini gösteren bu operasyonların sayısının yıllar içinde artığını anlatan Prof. Dr. Ömer Özkan ise "Bu Türkiye'deki tıp gelişimini gösteren en önemli örneklerden biridir. Dünyanın en sosyal sağlık hizmetini, Sağlık Bakanlığı halkımıza sunuyor. Bağış kısmının biraz daha artması gerekiyor. Uğur 10'uncu yılını tamamladı. Sayı olarak 10'unun üzerinde bir nakilden bahsediyoruz. Dünyada bu türden nakiller hala ilgi çekiyor" dedi.

'AMELİYATA BEN HAZIRIM, ASIL SİZ HAZIR MISINIZ' DEMİŞ

Prof. Dr. Özkan, Uğur Acar'la ilgili 10 yıl öncesine ait anısını da paylaştı. Uğur'un 10 yıl önce nakil operasyonundan 6 ay önce kendisini ziyaret ettiğini belirten Özkan, "Uğur, bazı sorular sorup beni biraz sinirlendirdi. Naklini biraz öteledik ama sonrasında düşündük bu kadar önemli bir nakil için bu türden soruların sorulması çok normaldi. Sonrasında tekrardan görüştük, sorularını tek tek yanıtladık. Hatta bana 'Ben hazırım ameliyata, asıl siz hazır mısınız? dedi.

Türkiyede ilkti 10 yıl sonra anlattılar: Beni biraz sinirlendirdi...

Prof. Dr. Özkan, Uğur Acar'ın, hastalığın psikolojik kısmını çok kolay atlattığını da sözlerine ekledi.

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'İYİ GÜNLER DE VARDI KÖTÜ GÜNLER DE'

Nakli gerçekleştiren ekibe teşekkür eden Uğur Acar, bağış yapan aileye de minnettar olduğunu söyledi. Acısıyla tatlısıyla farklı süreçler geçirdiğini belirten Acar, "İyi günler de vardı kötü günler de. Hepsinden geçtik. Güvenebileceğim ve sağlıklı ilerleyebileceğim dünyanın en iyi doktorları ile birlikte olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

Turan Çolak ise organ bağışı yapan aileye ve nakli gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

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