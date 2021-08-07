Türkiye'de hava sıcaklıklarında yükseliş... 1,8 derece arttı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,5 derece olarak ölçüldü. Bu yılki temmuz ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 26,3 derece oldu.

Temmuz ayında en yüksek sıcaklık 49,1 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise 6,5 dereceyle Ardahan ve Kayseri'nin Sarız ilçesinde ölçüldü. Temmuzda Cizre'de termometrelere yansıyan 49,1 derecelik sıcaklık, Türkiye'de şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kaydedildi.

Geçen ay ortalama sıcaklık yurdun büyük bir kesiminde mevsim normallerinin üzerinde, Marmara Bölgesi'nde Lüleburgaz, Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar ve Tavşanlı, Akdeniz Bölgesi'nde Beyşehir, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Erdemli, İç Anadolu Bölgesi'nde Yozgat, Gemerek, Konya, Zara, Kaman, Ulukışla, Sivrihisar, Karadeniz Bölgesi'nde Bolu, Karabük, Nallıhan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli, Bitlis, Doğubeyazıt, Özalp, Baskil, Ergani, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Batman, Kahta, Viranşehir, Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

MARMARA BÖLGESİ'NDE EN YÜKSEK SICAKLIK İPSALA'DA

Marmara Bölgesi'nde temmuz ayında ortalama sıcaklıklar, Lüleburgaz çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,8 derece, geçen ay 25,8 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 12,5 derece olarak Lüleburgaz’da, en yüksek sıcaklık ise 40,3 dereceyle İpsala’da ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Tavşanlı ve Emirdağ çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26. dereceden 28,1 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 10 derece olarak Simav’da, en yüksek sıcaklık ise 43,5 dereceyle Ödemiş’te tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde temmuz ayındaki ortalama sıcaklık Beyşehir, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Erdemli çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,7 dereceyken, bu yılın mart ayında 28,6 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 9,6 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık 44 dereceyle Dalaman’da yaşandı.

İÇ ANADOLU'DA EN YÜKSEK SICAKLIK ÇANKIRI'DA

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Yozgat, Gemerek, Konya, Zara, Kaman, Ulukışla, Sivrihisar çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22 dereceden 23,7 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 6,6 derece olarak Kangal ve Pınarbaşı’nda, en yüksek sıcaklık 41,6 derece ile olarak Çankırı’da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Bolu, Karabük, Nallıhan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,2 derece iken, sıcaklık geçen ay 24,2 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 9,3 dereceyle Kızılcahamam’da, en yüksek sıcaklık ise 43,4 dereceyle Boyabat’ta yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık Tunceli, Bitlis, Doğubeyazıt, Özalp, Baskil, Ergani çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,9 derece iken, geçen ay 24,6 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 6,6 derece ile Ardahan ve Sarız’da, en yüksek sıcaklık ise 42,4 dereceyle Elazığ’da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Batman, Kahta, Viranşehir, Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30,9 dereceyken, bu yıl 32,5 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 15,2 dereceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 49,1 dereceyle Cizre'de kaydedildi.

TEMMUZDA 6 MERKEZDE EKSTREM SICAKLIK KAYDEDİLDİ

Temmuzda Türkiye'nin bazı yerlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye'nin 6 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlere ulaştı.

Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Yumurtalık ve Viranşehir'de kırıldı.

Temmuz ayında yeni ekstrem sıcaklık değerleri şu şekilde oluştu:

Merkezler Uzun yıllar temmuz maksimum sıcaklıklar (°C) Temmuz 2021 maksimum sıcaklıklar (°C) Fark

1. Yumurtalık 40 42,1 2,1

2. Viranşehir 46 46,7 0,7

3. Cizre 48,9 49,1 0,2

4. Elazığ 42,2 42,4 0,2

5. Kars 35,4 35,6 0,2

6. Çanakkale 39 39.1

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