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Türkiye’de eğitimin OECD karnesi: Yükseköğretimde ilk sıralardayız

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#TEDMEM#OECD#İşkur
Türkiye’de eğitimin OECD karnesi: Yükseköğretimde ilk sıralardayız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 07:00

Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu (TEDMEM) tarafından OECD ve İşkur verileri esas alınarak hazırlanan ‘Bir Bakışta Eğitim 2022’ raporuna göre; Türkiye yükseköğretime katılımdaki artışın en yüksek olduğu OECD ülkelerinden biri.

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25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin 2000 yılında yüzde 9 olan yükseköğretim mezuniyeti oranı, hızlı bir artışla 2021 yılında yüzde 40’a yükseldi.

GENÇ İŞSİZLİK DE YÜKSEK

Türkiye 25-29 yaş arası yükseköğretime katılım oranında da OECD ortalamalarının üstünde yer alıyor. OECD ortalamasının yüzde 15 olarak açıklandığı bu istatistikte Türkiye yüzde 32’yle öne çıkıyor. Ancak, 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin (NEET) oranının yüzde 32.3 ile en yüksek olduğu OECD ülkesi de Türkiye. Bu gençlerin yüzde 22.5’ini çalışmayan ve iş aramayanlar, yüzde 9.8’ini işsizler oluşturuyor. Bir başka dikkat çeken veri ise işsizlik süresiyle ilgili; Türkiye’de üniversite mezunu işsizlerin yaklaşık yarısı 12 aydan fazla süredir çalışmıyor. 

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25-64 YAŞ ARASI 4 KİŞİDEN BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Yetişkinlerin eğitim düzeyine ilişkin veriler hem OECD geneli hem de Türkiye için yükseköğretim mezuniyeti oranının arttığını gösterdi. Türkiye’de 25-64 yaş aralığındaki her 4 yetişkinden biri yükseköğretim mezunu. Öte yandan, 25-64 yaş aralığındaki yetişkin nüfus içinde ortaöğretim mezunu olan yetişkin oranı ülkemizde yüzde 50’ye yaklaşırken OECD ortalamasında bu yüzde 80 civarında. OECD ortalamasına bakıldığında, ortaöğretim mezunu bile olmayan genç nüfus oranının son 10 yılda düşüş gösterdiği görüldü. Türkiye, bu düşüşün en yüksek düzeyde olduğu ülkelerden biri. 2011 yılında yüzde 57 olan oran, 2021 yılına gelindiğinde yüzde 36’ya geriledi.

 

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#TEDMEM#OECD#İşkur

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