Türkiye’de de Covid’e karşı kullanılmıştı: Sıtma ilacı ölümcül mü

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Fransa’da yapılan bir çalışmada, COVID-19 salgınının ilk dalgasında, henüz virüse karşı etkili bir savunma yöntemi bulunmamışken kullanılan sıtma ilacı hidroksiklorokin nedeniyle Türkiye, ABD, İspanya, İtalya ve Belçika’da 17 bin kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Bu iddiayı Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a sorduk. İşte yanıtı:

YAN ETKİLERİ VAR AMA...

“Hidroksiklorokin dünyada uzun yıllardır var olan bir ilaç. Esas sıtma tedavisinde kullanılıyor, ancak Türkiye’de uzun zamandır sıtma yok. Afrika ülkelerinde ise sıtma sık görüldüğünden milyonlarca kişi her yıl bu ilacı 100 milyonun üzerinde kullanıyor. Etki mekanizması bağışıklık sistemini aktive etmesi. Bazı yan etkileri var ama 17 bin kişinin ölebileceği gibi bir durum yok ortada.

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BİZDE SINIRLI KULLANILDI

Kaldı ki bu ilaç Türkiye’de çok az bir süre ve 100 binin altında kullanıldı. Daha sonra Favilavir ilacına geçildi. Onda da koronavirüse karşı belirgin etki görülmediği için bırakıldı. Yani henüz COVID-19’un etkin bir ilaç tedavisi yok. Biz hidroksiklorokin ilacını nadir görülen romatizmal hastalıklarda da kullanırız. 17 bin ölüme neden olduğu gibi bir iddianın çok doğru olduğunu düşünmüyorum.”