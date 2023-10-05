Türkiye'de bulunan göçmen sayısı açıklandı

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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros'un açıklaması şöyle:

28 Eylül 2023 tarihi itibariyle; Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yüzde 70’inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturmakta olup hali hazırda 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altındadır. Ülkemize öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelmiş 1 milyon 174 bin 13 yabancı ise ikamet veya çalışma izni ile kalmaktadır. Ülkemizde uluslararası koruma kapsamında 287 bin 950 yabancı bulunmaktadır. 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle 32 milyon 525 bin 92 yabancı ülkemize yasal olarak giriş yapmıştır.