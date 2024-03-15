"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik"

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KENDİ İKBALLERİNİ KORUMA PEŞİNDELER

“Adeta parasını verenin istediği gibi tepe tepe kullandığı bir araca dönüşen terör örgütünün bu ülkeyle ve insanıyla ilgili herhangi bir derdinin olmadığı ortaya çıktı. Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler de İstanbul’da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler. Sizlerin iradesini, tek parti faşizminin kalıntısı CHP’nin kifayetsiz muhteris yöneticilerine meze edenler mi Ağrı’ya hak ettiği hizmetleri getirecek? CHP’li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı’yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip Batı’ya şirin gözükmek için kendi ülkesine saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek? Yıllardır Meclis’te oldukları halde ülkenin, milletin, şehirlerimizin en küçük bir meselesinin çözümüne öncülük etmeyenler, katkıda bulunmayanlar mı Ağrı’ya eser kazandıracak?

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KAPINIZI VE GÖNLÜNÜZÜ KAPATIN

Bugüne kadar bunların bir eseri var mı? Bir eserini gördünüz mü? Bunların ne Ağrı umurlarında ne Van umurlarında ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul’daki, Brüksel’deki, Berlin’deki, Londra’daki, Washington’daki ağa babalarından aldıkları emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor. Hiç bunların iradenizi istismar etmeyi amaçlayan turistik geziler haricinde samimiyetle halinizi, hatırınızı sormak için Ağrı’ya geldiğini gördünüz mü? Şu ulu Ağrı Dağı’na, Tendürek Dağı’na, Aladağlar’a teröristlere selam vermek dışında hayırlı bir nazarla bakanını gördünüz mü? Size kardeş olmayanlara siz de kapınızı ve gönlünüzü kapatın.

İŞTE SİZİN EMRİNİZDEYİZ

Biz hayatımızı milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma adımlarını hayata geçirmekle kalmadık. Türkiye Yüzyılı ile gözümüzü geleceğe diktik. Biz kalbimizle, yüreğimizle, eserlerimizle, hizmetlerimizle, hedeflerimizle, programlarımızla işte sizin huzurunuzdayız. İşte sizin emrinizdeyiz. Unutmayın başka Ağrı yok. Başka Türkiye yok. Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz. Üstelik biz, darbecilerden, vesayetçilerden, işkencecilerden hesap sorarak milletimizin bu dönemle hesaplaşmasını da gerçekleştirdik.

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HAK, ÖZGÜRLÜK ADALET, REFAH

Hükümette olduğumuz 21 yılı aşkın süre boyunca bu ülkenin her eksiği gibi sizlerin hak, özgürlük, adalet, altyapı, üstyapı, refah beklentilerinizi karşılamak için gece gündüz çalıştık. Ne yaparsak yapalım hepsini lütuf değil vazife olarak gördük, asla yeter demedik. Hele hele bunları sizin başınıza asla kakmadık. Sizi ananızın ak sütü gibi helaliniz olan haklarınıza ve hizmetlerinize kavuşturmak için çıtayı hep daha yükseğe koyarak bugünlere geldik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı’yla hep birlikte dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı’yla birlikte hayata geçirelim istiyoruz.”

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AĞRI’DA ÇİÇEKLERLE KARŞILAMA

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ı havalimanında karşılayanlar arasında sağlıkçılar da vardı. Erdoğan karşılamada çocuklara oyuncak verip fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti’nin Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın ve ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı. Mitinge Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti Ağrı İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

SIFIR SONUÇLU SİYASET

- ERDOĞAN muhalefeti eleştirirken özetle şunları söyledi: “Birbirleriyle kavga etmekten, birbirleriyle pazarlık etmekten, birbirlerine höykürmekten, birbirlerine çalım atmaktan, ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar. Derdi kendi partisinin içindeki ayak oyunları olanın vizyonu da o kadar olur. Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur. Derdi insanların sıkıntılarını, endişelerini, duygularını istismar etmek olanın programı da o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın, bölün, çıkartın, ne yaparsanız yapın, geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye, ne millete faydası dokunur. İşte bunun için biz hep eser ve hizmet siyaseti diyoruz.”