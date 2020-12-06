Türkiye yine eve kapandı

Cuma akşamı başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm yurtta polis ve jandarma ekipleri denetimdeydi. Sokak sokak kontroller yapıldı. İzin kağıdı olmayanlara ceza kesildi. İstanbul’un günde binlerce kişiye ev sahipliği yapan meydan ve caddeleri cumartesi sabahına sessizlikle uyandı. Kısıtlamalardan muaf olan turistler, tarihi şehrin tadını çıkarttı. İşleri nedeniyle kısıtlamalardan muaf olan çalışanlar ise, toplu taşıma araçlarının az sefer yapmasından şikâyetçiydi. Jandarma ekipleri kendi sorumluluk alanlarındaki yolları helikopterle denetledi.

ANKARA’DA SIKI DENETİM

Ankara polisi kentte sıkı denetim yaptı. Cadde ve sokaklara kurulan polis noktalarında, sokaktakilerin tek tek kimlikleri ve belgeleri kontrol edildi. Kurallara uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün atlı birlikleri de 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda denetim yaptı. İzmir’in en işlek caddeleri Kıbrıs Şehitleri ve Gündoğdu ile Cumhuriyet Meydanı, polis ve zabıta ekipleri ile kuşlara kaldı. Polis ekipleri denetimlerin yanı sıra hayvanları besledi. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu Antalya’da turistler güneşin keyfini çıkarttı. Konyaaltı Sahili’ne gelen turistlerden bazıları kumsalda uzanarak güneşlendi. Adana’da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Belediye ekipleri kentin tümünde temizlik çalışması yaptı.

MEYDANLAR TURİSTLERİN





Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler İstanbul’un tadını doya doya çıkarttı. Bol bol fotoğraf çektiren turistler, paket servis yapan restoranlardan aldıkları yemekleri sokaklarda yedi. Ortaköy, Eminönü, Karaköy ve Taksim’de polis pasaport ve maske kontrolü yaptı.



Günün her saatinde insan kalabalığının olduğu Ankara’nın simge noktalarından Ulus’taki Atatürk Heykeli, Kızılay’daki Güvenpark Anıtı ve Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki Kuğulupark, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kaldı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

KARANTİNAYI DUYANLAR MAHALLEDEN KAÇTI





Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Adacık Mahallesi’nin, vaka sayıları hızla artınca karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kararı 3 saat önce öğrenen bazı vatandaşlar apar topar evlerini terk etti. Jandarma ekipleri tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı. Mahalleye kimsenin giriş ve çıkışına izin verilmezken, jandarma ekipleri de 24 saat süreyle nöbet tutmaya başladı. Adacık Mahallesi Muhtarı Selahattin Gedikli karantina kararından birkaç saat önce haberdar olduklarını belirterek, "Karantina kararından çok önceden kimsenin haberi yoktu. Karar duyulunca işi gücü olanlar mahalleyi terk etti. Böyle bir karmaşa yaşandı. Jandarma ekiplerimiz hemen giriş çıkışları kapattı" dedi. (DHA)