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Türkiye yeni yıla coşkuyla girdi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Taksim Meydanı#İstiklal Caddesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 00:15

Tüm yurtta vatandaşlar 2024 yılında çeşitli kutlamalar yaparak girdi. Yeni yıl kutlamaları nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın eden vatandaşlar 2023 yılına coşkuyla kutladı.

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İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı. 

Türkiye yeni yıla coşkuyla girdi

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen ve aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, geri sayımın yapılmasının ardından yeni yıla 'Merhaba' dedi.

Türkiye yeni yıla coşkuyla girdi

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yılı karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye yeni yıla coşkuyla girdi



Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile çevredeki sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

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BAĞDAT CADDESİ

2024 yılına vatandaşlar Kadıköy Bağdat Caddesi’nde coşkulu bir şekilde girdi.

Türkiye yeni yıla coşkuyla girdi

Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar, ışıklarla süslenen maketlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirip, müzik eşliğinde eğlendi.

Türkiye yeni yıla coşkuyla girdi

Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10’dan geriye sayarak yılın ilk gününe coşkulu bir şekilde girerken, sürücüler ise kornalarıyla bu coşkuya eşlik etti.

Türkiye yeni yıla coşkuyla girdi

ORTAKÖY

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e girildiği ilk dakikalarda Ortaköy'de havai fişek gösterisi görsel şölen yaşattı.

 

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İSTANBUL BOĞAZI'NDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Avrupa ve Asya kıtasını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nda 2024 yılı renkli görüntülerle karşılandı.

Türkiye yeni yıla coşkuyla girdi

Yeni yılın ilk saniyelerinde boğazın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye yeni yıla coşkuyla girdi

Kuzguncuk sahiline gelenler yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi.

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#İstanbul#Taksim Meydanı#İstiklal Caddesi

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