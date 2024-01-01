Türkiye yeni yıla coşkuyla girdi

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İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen ve aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, geri sayımın yapılmasının ardından yeni yıla 'Merhaba' dedi.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yılı karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu.

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Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile çevredeki sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

BAĞDAT CADDESİ

2024 yılına vatandaşlar Kadıköy Bağdat Caddesi’nde coşkulu bir şekilde girdi.

Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar, ışıklarla süslenen maketlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirip, müzik eşliğinde eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10’dan geriye sayarak yılın ilk gününe coşkulu bir şekilde girerken, sürücüler ise kornalarıyla bu coşkuya eşlik etti.

ORTAKÖY

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e girildiği ilk dakikalarda Ortaköy'de havai fişek gösterisi görsel şölen yaşattı.

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İSTANBUL BOĞAZI'NDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Avrupa ve Asya kıtasını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nda 2024 yılı renkli görüntülerle karşılandı.

Yeni yılın ilk saniyelerinde boğazın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kuzguncuk sahiline gelenler yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi.