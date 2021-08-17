Türkiye yeni lige yükseliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

FELAKET TELLALLARINA EN GÜZEL CEVAP

“Açılışını yaptığımız bu tesislerin ortak bir özelliği bulunuyor. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Bu üretim tesisleri ülkemizin gücünü ve potansiyelini göstermenin yanında salgının başından beri ‘yandık, bittik, battık’ diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına verilmiş en güzel cevaptır.

1670 kardeşimize iş imkÂnı sundu

Toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde bin 670 kardeşimize iş imkanı sundu. Biz de bu kritik süreçte sağladığımız destek ve teşvikle daima yatırımcılarımızın yanında olduk.

AHKAM KESENLERİ DAVET EDİYORUM

Türkiye’nin kapasitesini, Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine gelip burayı ziyaret etmeye davet ediyorum. Türkiye siyaset, demokrasi, diplomasi yanında ekonomide de köklü bir dönüşümden geçiyor. Marshall yardımlarından beri küresel üretim ağının çeperinde tutulan ekonomimiz uzun yıllar sonra ilk defa kendi mecrasını yine kendi gücüyle buluyor. İhracat ve sanayi başta olmak üzere tüm temel veriler Türk ekonomisinde yaşanan bu tarihi değişimi ortaya koyuyor. Küresel ticaretin yüzde 10’a yakın daraldığı 2020 yılında biz yüzde 1.8 büyüme kaydettik. Bu oranla G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık.

GİRİŞİM EKONOMİSİNE DÖNÜŞÜYOR

Şu gerçeği çok daha iyi görüyoruz. Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyerek günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor. Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor. Büyümeden sanayi üretimine; ihracattan güven endekslerine kadar tüm göstergelerde yaşanan pozitif gelişmeler istihdama da yansımıştır. Haziran ayı işsizlik rakamlarında, işsizlik rekor düşüşle 10.6’ya geriledi. Böylece Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini göstermiş oldu.

VAHŞİ DEĞİL MERHAMETLİ BÜYÜME

Yabancı kuruluşların ülkemize dair büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncellediklerini görüyoruz. Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş bir silahtan başka bir şey değildir. Vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum. Tabiatta sahip olduğumuz değerleri bir kez kaybettik mi bir daha yenisini koyamayız.”

İHRACATTA CUMHURİYET DÖNEMİNİN ZİRVESİ

2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7’lik büyüme yakaladık. İnşallah 2’nci çeyreği ciddi büyümeyle kapatacağız. Sanayi üretimi haziran ayı itibarı ile çeyreklik bazda yüzde 41, yıllık bazda ise yüzde 24 artış gösterdi. Bu rakamlarla Türkiye, sanayi üretim endeksinde Avrupa’da zirveye yerleştik. Temmuz ayında ihracatımız yüzde 10 artışla 16.4 milyar dolara ulaştı. Ocak-temmuz dönemi ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracatımız ise 201.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıktı.

KARŞILAYAN ÇOCUKLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamaya katılan bir çocukla sohbet etti. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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