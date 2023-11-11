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Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan 'yapı' anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

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#Türkiye#Azerbaycan#Deprem
Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan yapı anlaşması Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 04:18

 Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Kahramanmaraş'ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı.

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25 Eylül tarihinde Nahçıvan’da imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Kahramanmaraş’ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAHRAMANMARAŞ’IN KONUT İHTİYACINA KATKI SAĞLANACAK

Anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Cumhuriyeti adına ise Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev imzaladı.

Karara göre; anlaşma, 10 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve bu sürenin bitiminden 6 ay önce taraflarca feshedilmediği takdirde, aynı şartlarla 5 yıl daha uzatılacak. Anlaşmanın, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın konut ihtiyacını karşılamayı ve bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

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#Türkiye#Azerbaycan#Deprem

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