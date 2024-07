Türkiye tek bir bloka sıkışamaz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de toplanan Kabine toplantısının ardından özetle şu açıklamaları yaptı:



“Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Şi’yle yaptığımız görüşmeler oldukça verimliydi. Her iki ülkeyle olan işbirliğimizi ticaretten turizme, ulaştırmadan doğrudan yatırımlara kadar her alanda geliştirmek arzusundayız. Çin otomobil üreticisi BYD’yle imzaladığımız, toplam tutarı 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi, karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır. Yeter ki, kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin.

İSRAİL’E NATO NEZDİNDE FREN

Filistin’de kalıcı barış tesis edilene kadar, İsrail’le NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimlere onay vermeyeceğiz. İsrail’in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz. İsrail, 7 Ekim’den bu yana geçen 285 günde her türlü zulmü, barbarlığı ve vahşeti sergilemesine rağmen, Filistin halkının direniş azmini kıramadı. Türkiye olarak, bölgemizin sulh-u sükûna kavuşması için, garantörlük dahil her türlü rolü üstlenmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.

360 DERECE DIŞ POLİTİKA

Türkiye; coğrafi, beşerî, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloka sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizim için Batı dünyasıyla ilişkilerimizi ilerletmek ne kadar önemliyse; Asya’dan Afrika’ya ve Latin Amerika’ya kadar diğer bölgelerle işbirliğimizi güçlendirmemiz de aynı derecede önemlidir. Bizi, kimsenin kendi dar kalıplarına hapsetmesine izin veremeyiz. Biz ne Batı için Doğu’ya sırtımızı döneriz, ne Doğu için Batı’yı ihmal ederiz. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda, komşularımızdan başlayarak herkesle münasebetlerimizi ilerletiriz. Küresel gerilimlerin ürkütücü boyutlara ulaştığı, büyük güçler arasındaki paylaşım kavgasının hızlandığı, bölgemizin sürekli diken üstünde olduğu bir dönemde, dış siyasette yeni denklemler kurmamız, Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır.”

ENFLASYONUN ATEŞİ DÜŞÜYOR

Erdoğan “Sokağa, çarşıya, pazara kulak tıkayan bir hükümet asla olmadık, bugün de değiliz” diyerek şu mesajları verdi: “Özellikle bazı kesimlerinin hayat pahalılığı sebebiyle yaşadığı zorlukların bilincindeyiz. 22 yıllık iktidarlarımız boyunca insanımızı enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Amacımız; ekonomimizi, enflasyonu tekrar körükleyecek bir kısırdöngüye sokmadan vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Türkiye’ye geçmişte ağır faturalar ödetmiş popülizm batağına düşmemek için büyük itina gösteriyoruz. İstikrar ve reform programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Programın olumlu sonuçlarını peyderpey alıyoruz, alacağız. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Bu süreç daha da ivmelenecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. Belli-başlı sektörlerde aşırı kâr hırsı ve açgözlülüğün yol açtığı fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor. Fahiş fiyatla ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıyoruz.”

İŞ BİLMEZLİKLERE ‘DUR’ DENİLMELİ

Erdoğan ölümlü olaylara ilişkin muhalif belediyeleri şöyle eleştirdi: “Bundan 3 ay evvel, İstanbul’un göbeğinde, Beşiktaş’ta rızkının peşinde koşan 29 emekçi kardeşimiz ihmallerin kurbanı oldu. Ardından yine sorumsuzluk sebebiyle Antalya’da teleferik kazası yaşandı, 1 insanımız hayatını kaybetti, facianın eşiğinden dönüldü. Daha sonra yine İstanbul’da bir çocuk parkında, 5 yaşındaki bir evladımız boğularak can verdi. Geçtiğimiz günlerde aynı beceriksizliğin faturasını bu sefer İzmir/Konak’ta ödedik. İki vatandaşımız, hem de çok acı, çok yürek yakan bir şekilde vefat etti. Ancak adeta bağırarak gelen bu faciaların hepsinde vebali olanlar, çıkıp bir kez olsun milletten özür dilemedi. İnsan hayatına mal olan iş bilmezliklere artık bir ‘dur’ denilmesi gerekiyor. Biz, hükümet olarak, bütün bu skandallarda payı ve ihmali olanların hukuk önünde hesap vermesi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız.”

SIKILI YUMRUKLAR AÇILMALI

Cumhurbaşkanı, ABD’de eski başkan Trump’a suikast girişimini hatırlatırken şöyle konuştu: “Hafta sonu Amerikan Eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Sayın Trump’a yönelik düzenlenen menfur suikast girişimi, dünyadaki mevcut kırılganlıkları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Suikast teşebbüsünü bir kez daha lanetliyor, Sayın Trump’ın kendisine, ailesine ve destekçilerine ülkem ve milletim adına geçmiş olsun diyorum. Küresel sistemde ‘yeni denge’ arayışları artarak devam ediyor. Hükümet olarak, bu olumsuz iklime rağmen hedeflerimizden kopmuyoruz. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olan Türkiye Yüzyılı’nın inşası için yoğun bir çabanın içindeyiz. Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. İhtilafların müzakere masasında ve karşılıklı diyalogla çözülmesini samimiyetle temenni ediyoruz.”