'Türkiye-Sudan dayanışması güçlenerek devam edecek'

Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve El-Burhan baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sudan’ın kardeş ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ile enerji, madencilik, tarım, sağlık, finans, bankacılık, savunma sanayii ve diğer tüm sahalarda işbirliğini ilerletme kararlılığını teyit ettiklerini açıklayarak, “Bu tarihi ziyaretin Sudan-Türkiye kardeşliğinde yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna inanıyorum. Türkiye, önümüzdeki dönemde Sudan’ın yanında olmayı sürdürecektir. Türkiye-Sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir” dedi. El-Burhan da Türkiye’nin her daim Sudan’ın yanında yer aldığını söyledi.

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