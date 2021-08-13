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Gündem
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 13.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

'Türkiye-Sudan dayanışması güçlenerek devam edecek'

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
'Türkiye-Sudan dayanışması güçlenerek devam edecek'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve El-Burhan baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sudan’ın kardeş ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ile enerji, madencilik, tarım, sağlık, finans, bankacılık, savunma sanayii ve diğer tüm sahalarda işbirliğini ilerletme kararlılığını teyit ettiklerini açıklayarak, “Bu tarihi ziyaretin Sudan-Türkiye kardeşliğinde yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna inanıyorum. Türkiye, önümüzdeki dönemde Sudan’ın yanında olmayı sürdürecektir. Türkiye-Sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir” dedi. El-Burhan da Türkiye’nin her daim Sudan’ın yanında yer aldığını söyledi.

Türkiye-Sudan dayanışması güçlenerek devam edecek

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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