Türkiye sandığa koştu

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CAN DOSTLARIYLA OYLARINI VERDİLER

EVCİL hayvan sahipleri oylarını kullanmaya can dostlarıyla birlikte gitti. İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giden Gökhan Çınar da ‘Levi’ adlı köpeğini yanında getirdi. Oy kullanmaya oğlu ve köpeğiyle birlikte geldiğini söyleyen Çınar, “Onu yanımızdan hiç ayırmıyoruz. Buraya da onunla birlikte geldim. Ülkemiz için hayırlısı olsun” diye konuştu. (İHA)





YABANCILAR DA OY KULLANDI...VATANDAŞ KATERİNA

ANTALYA’da vatandaşlar sandığa yoğun ilgi gösterdi. Seçmenler arasında yerleşik yabancılar da yer aldı. Ukraynalı, Rus, Polonyalı ve Almanlar başta olmak üzere Antalya’daki yerleşik yabancılar, oy verecekleri sandık başına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla geldi. Dr. İlhami Tankut Lisesi’nde sandık görevlileri tarafından nasıl oy kullanacakları konusunda bilgilendirilen yerleşik yabancılar, oy kabininde pusulaya mührü bastıktan sonra oy verme işlemini tamamladı.

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9 yıldır Türkiye’de yaşayan Ukrayna asıllı Katerina Bostan, ilk kez oy kullandığını söyledi. Bostan, “5.5 yıl İstanbul’da yaşadım. Şimdi Antalya’da yaşıyorum. Oyumu kullandım” dedi. Katerina Bostan’ın oğlu Daniel Bostan da heyecanlı olduğunu ifade etti. (Alparslan ÇINAR/DHA)





114 YAŞINDA MÜHRÜ BASTI

YOĞUN bir katılımın olduğu seçimlerde, yaşlı vatandaşlar da oy kullanıp vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. 1909 yılında Rize'de doğan Hacer Babal, Sarıyer Gümüşdere'de bulunan Gümüşdere Ortaokulu'nda oy kullandı. Sınıfa tekerlekli sandalye ile getirilen Hacer nine, refakatçisi eşliğinde oyunu kullandı. (İHA)





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‘DÜNYANIN EN UZUN KADINI’ EVDE OY KULLANDI

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve ‘dünyanın en uzun boylu kadını’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Rumeysa Gelgi (26), oyunu evinde kullandı. Dünyanın en uzun kadını olarak bilinen, el, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5 kez Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer almaya hak kazanan weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, oyunu evine getirilen 8801 No’lu seyyar sandıkta kullandı. (Murat ÖZELCİ/DHA)





DEMOKRASİ AŞKINA

TÜRKİYE dün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Her yaşta vatandaş seçime yoğun ilgi gösterdi. Oy kullanmaya sedye ile gelen de vardı, tekerlekli sandalyeyle gelen de. Yaşlılar ve yürüme engeli bulunan vatandaşlar, merdivenleri çıkmakta zorluk yaşasa da, çevredekilerin yardımıyla sandığa gitti ve oyunu kullandı. (Rıza ÖZEL/ANKARA)

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ENGEL TANIMADI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 31 yıl önce geçirdiği kaza sonucu iki kolu da ampute edilen Bülent Bodur (44), oy kullanmaya eşi ve kızı ile birlikte geldi. Serik Kız Anadolu Meslek Lisesi'nde kızının yardımı ile oyunu kullanan Bodur, zarfı ağzıyla sandığa bıraktı. (Namık Kemal KILINÇ/DHA)





SIRTINDA GÖTÜRDÜ

ANTALYA'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Antalya Endüstri Meslek Lisesi'ne gelen Selçuk Kalay (42), kendisinden yardım isteyen Meliha Kocatürk'ü (90) sırtına alarak, merdivenleri çıktı ve 100 metre ilerideki sandığa kadar götürdü. (Adem AKALAN/DHA)

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‘HELAL SANA TEYZEM’

İZMİT’te yürüme güçlüğü çeken Keriman Met (92), oy vereceği Türkan Dereli İlkokulu’na hasta nakil ambulansıyla geldi. Sağlık görevlileri tarafından sedyeyle sandığa götürülen Met’e okuldaki seçmenler “Helal olsun teyzem” diyerek destek verdi. (Alişan KOYUNCU/DHA)





ÖNCE SANDIK SONRA SAHİL

Antalya’da oyunu kullanan vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti. Kimi yürüyüş yaptı kimi de piknik yapmayı tercih etti. Bazıları ise güneşlenip denize girmenin keyfini yaşadı. Benzer görüntüler Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da da yaşandı. Oy verenler soluğu plajda aldı. Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Bodrum’da vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. (DHA)

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KOVBOY... ATIYLA OKULA GİTTİ

İZMİR Bornova’da oturan at eğitmeni Faruk Ceren (47), Oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Ceren, oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu’na at üstünde kovboy kıyafeti ile gitti. Okul bahçesindeki bir ağaca atını bağlayan Ceren oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi için okula gelen bazı ailelerin çocukları da ata bindi. Ceren, “Gergin bir dönemden geçiyoruz. Bu gerginliği üzerimden atmak için araç yerine atımı tercih ettim. Hem keyifli bir yolculuk oldu hem de vatandaşlardan olumlu tepkiler aldım” dedi. (Nevra UÇKAÇ- Kadir ÖZEN/DHA)